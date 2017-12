Hay una batalla que aún no ha perdido el libro y es la de mantenerse como objeto de regalo. El presente ha de responder al interés cultural y a las preferencias vitales de la persona que lo recibe. Por eso los recopilatorios de los mejores títulos del año, tan habituales en estas fechas, son falibles: no sirven para todos los lectores. Aún así, desconfíen de las listas de las novelas imperdibles de 2017 si no aparecen 'El club de los mentirosos', de Mary Karr; 'Apegos feroces', de Vivian Gornik; o 'Clavícula', de Marta Sanz. Para las librerías, las ventas vinculadas a Papá Noel y Reyes Magos, según algunos estudios, representan entre un 20% y un 30% del negocio. No es lo mismo comprar que leer y de volúmenes no leídos están ocupadas las estanterías de todas las casas. Obserquiar un libro es una invitación al prójimo para que busque un momento de aislamiento y se ensimisme entre páginas. Y sí, se puede leer en cualquier época del año, incluida la Navidad. Felices letras.