Els que pacíficament ixen al carrer moguts pel desig de deixar de ser una majoria silenciosa abans de que siga massa tart o els radicals separatistes que venen de fòra a embrutar els carrers en els seus crits d'odi i el flamejar d'estelades en el 9 d'Octubre?

Esta gent que ve a insultar als valencians, a l'identitat del nostre poble que rebuja el destarifat proyecte dels països catalans, eixos que volen trencar Espanya i s'han dedicat en les rets socials a difamar a un home que en els últims anys ha segut el major defensor de l'autonomia de les falles i del dret de les mateixes a utilisar la Llengua Valenciana.

¿Quí són els fascistes? Jesús Hernández, president de l'Interagrupació de Falles, que el passat dia 9 per la vesprada estava presenciant el llamentable espectàcul que ocorria en els carrers de Valéncia -i dic presenciant, no participant- o l'element difamador de les rets socials, llicenciat en filologia catalana i hui assessor en una Conselleria.

Condene enèrgicament la violència, l'odi i l'insult vinga d'a on vinga, crec i respecte el diàlec com a demócrata. Els fascistes són gent que no coneixen més raó que la de la força, són gent que diàriament, per a omplir les arques de totes les associacions pancatalanistes se dediquen a comprar voluntats de tots aquells que renuncien a la seua dignitat moral i estan disposts a vendre's al millor postor.

Els fascistes són aquells que ignoren l'opinió dels demés, els que utilisen els mijos que tenen al seu alcanç per a impondre les seues idees i que fan de la mentira el seu instrument de distorsió jugant en l'ignorància dels demés per a alcançar els seus objectius.

Front ad estos fascistes, els valencians oferim el nostre recolzament i admiració als hòmens i dònes que no se deixen manipular quan de defendre a Valéncia se tracta.