De fascismos y comunismos La izquierda condena la barbarie de los regímenes dictatoriales de derechas pero no hace lo propio con los suyos PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 22 octubre 2017, 12:23

Uno de los mayores éxitos de la intelectualidad y los políticos de izquierdas tanto españoles como europeos es haber logrado trazar una distinción clara y diáfana entre las dictaduras fascistas y las comunistas, hasta el punto de que cuando un grupo o un personaje vinculado a la extrema izquierda comete algún acto claramente imperdonable y a los suyos no les queda más remedio que criticarlo acuden para hacerlo a la descalificación de «fascista» para hacer ver que su comportamiento es en realidad más propio de los otros. Recuerden el caso de ETA, una banda terrorista independentista y de ideología (si es que un grupo de mafiosos tiene alguna) socialista y revolucionaria, si hacemos caso a sus propias declaraciones. Pues bien, cuando perpetraban algún atentado siempre había un dirigente de izquierdas que salía a explicarnos que lo que había sucedido era «un acto fascista». Me temo sin embargo que el fascismo no tiene el monopolio de la violencia ni de la cerrazón mental. Nadie en su sano juicio es capaz hoy de defender los regímenes fascistas que condujeron a Europa a la mayor masacre de la historia. En España, apenas unos grupúsculos sin ningún respaldo social mantienen viva esa llama que, por contra, en Europa está reverdeciendo, incluso en países que fueron arrasados por los nazis y en los que cometieron algunas de sus mayores atrocidades. Cualquier demócrata amante de la libertades y de una vida en paz abomina de sistemas, partidos e ideologías que se basan en una supuesta superioridad de una raza o de una nacionalidad sobre el resto. Pero así como este rechazo al fascismo está afortunadamente bien instalado en la sociedad española, pervive por el contrario una buena crítica del comunismo, que aún es visto por muchas personas ingenuas y poco informadas como un movimiento de liberación de los oprimidos, de salvación nacional, de igualdad y justicia social. Los que dentro de la progresía militante se atreven a reconocer la barbarie documentada en la URSS y en el resto de países del telón de acero antes de la caída del muro de Berlín, o en China, o en Camboya, o en todos los estados de África y Asia que cayeron aplastados por la bota comunista, por no hablar ahora mismo de Corea del Norte o de la Venezuela de Maduro, siempre distinguen entre las ideas (que ponen a salvo) y su aplicación en un territorio. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia el comunismo es la ideología que ha dejado tras de sí más millones de muertos, heridos, desaparecidos, torturados y desplazados. Sólo que mientras todos los demócratas rechazamos y condenamos los crímenes del fascismo y de las dictaduras de derechas, algunos progresistas que encima reparten carnés de buena conducta aún están por decir una palabra en contra de las salvajadas cometidas en nombre de la hoz y el martillo. ¿Será porque aunque ahora se llamen de formas muy diversas nunca han dejado de ser comunistas?