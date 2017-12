Pocos años ha resultado tan clarividente como en éste la toma del poder en Ibi por parte 'dels enfarinats'. Unos tipos pintorescos, en nombre de no se sabe muy bien qué legitimidad, exigiendo que se cumplieran sus decretos ajenos a la lógica y contrarios a buena parte de la población. Como si lo viera... la escena no se llama 'els enfarinats' sino ¡'els farts' de Cataluña! Los hartos, hartísimos, del espectáculo bochornoso que se ha vivido en esa comunidad durante los últimos meses. Resulta asombroso el parecido de la fiesta más loca de la Navidad en la Comunidad Valenciana con los acontecimientos de la Plaza Sant Jaume desde el 1 de octubre. No hacía falta que en Ibi alguien se disfrazara de Puigdemont y acabara cubierto de harina de pies a bufanda (amarilla). Cada 'enfarinat' llevaba un pequeño indepe dentro de él. Así aparecía el imitador, cubierto hasta la estelada de harina y huevos, esas armas caseras tan hand-made como las urnas de reciclaje o los ascensores en modo armario-secreto de papeletas utilizado durante el inexistente referendum. El poder alternativo de Ibi nos hace gracia por lo histriónico y exagerado, lo hiperbólico e insostenible, excepto para una mañana de diversión como la del día de los Santos Inocentes. El problema en Cataluña es que esos 'enfarinats' se instalaron en las instituciones y se empeñaron en prohibir caminar por el sol o la sombra. ¡Y lo decían en serio! Se cargaron el orden constitucional porque yo lo valgo, y se asombraron cuando el poder legítimo recordó que no podían ir haciendo lo que quisieran a cada momento sino lo que marca el alcalde de verdad. Ése, en Ibi, se aparta durante unas horas porque todo es una representación, pero en Cataluña pretendieron prolongar la situación anómala más allá de las horas de juerga. 'Els enfarinats' de allí se creyeron que de verdad tenían la legitimidad proveniente de lo alto.

No hace falta, pues, que alguien nos sugiera como hipótesis el ejercicio de imaginación tan recurrente en estos días: «¿te imaginas que unos gobernantes tomaran el mando y aprobaran leyes imposibles?». 'Els enfarinats' se han desvirtualizado y han aterrizado en carne mortal en tierras vecinas. El último episodio, que ni los más alocados de Ibi podrían incluir en su guion, es la posibilidad de gobernar desde los reinos del Norte a través de un holograma como pretende Puigdemont. Como se descuide y RdD2 no esté muy fino, me veo a la princesa Leia tomando posesión del cargo de Presidenta. Y no me refiero a Inés Arrimadas, que ésa no lleva moños, sino a la auténtica. Lo malo sería que en Alderaan, el planeta de Leia, se encontraran de pronto con que un señor con flequillo y vestido de amarillo situado en una dimensión paralela les mandara resistir las embestidas de Darth Vaderajoy. Sin duda, abrazarían con ansia su propio final a manos de la Estrella de la Muerte. Al menos, un final de película, no de chirigota.