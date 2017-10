Cuesta ya encontrar adjetivos con los que calificar lo que estamos viviendo desde que empezó a rodar la pelota en el mes de agosto. Exactamente igual que el año pasado: nos faltaban adjetivos entonces y nos faltan hoy pero justo por lo contrario. Todo funciona a pedir de boca en el Valencia de Marcelino, que con la victoria del Villamarín se encarama a la segunda posición de la tabla - ¡quién iba a decirlo hace unos meses!- cuando el año pasado por estas fechas ocupaba una indigna decimocuarta. Las estadísticas son demoledoras, tanto las colectivas como las individuales de la gran mayoría de jugadores y las sensaciones son -si cabe- aún mejores siendo inevitable que en la grada se empiece a traspasar esa delgada línea que separa el optimismo de la euforia. Mucha fontanería va a tener que hacer Marcelino en el vestuario para mantener a raya el éxtasis reinante, tan justificado en la calle como pernicioso en un vestuario, aunque -por lo menos de momento- las declaraciones de los futbolistas van más cargadas de autocrítica que de egolatría. Parece que también en ese particular el asturiano está sabiendo manejar la situación con la maestría necesaria. Porque, si todo o casi todo lo que cuelga del arranque liguero del Valencia es sumamente positivo, todavía lo es más el hecho de que no haya jugador, ninguno, que tenga la más mínima tentación desde dentro del vestuario de hinchar pecho ni restregar las victorias por la cara de nadie. Porque ahí dentro han aprendido, después de un tiempo en el que los otrora 'capos' del vestuario se encargasen de contagiar lo contrario, que las victorias son de todos, que son para compartirlas con los tuyos, que son tus aficionados a los que enseñaron a ver como enemigos, y no para utilizarlas como arma arrojadiza contra nadie por crítico que haya podido ser en cualquier momento. Seguramente sea esa la manera de que el 'SOM FAMILIA' de la campaña publicitaria salga de las marquesinas de las paradas de autobús para empapar a un valencianismo al que alguien se había propuesto excluir de la ecuación generando un desapego muy peligroso. Y pese a que las cosas van muy bien, son también perfectamente conscientes de que todo lo construido se puede venir abajo como un castillo de naipes si se pierde la fuerza del grupo, la humildad, la solidaridad y el espíritu de equipo. Lo pudimos comprobar en Heliópolis el domingo: el Valencia que pierde la concentración, que pierde su personalidad y baja su intensidad - aunque sea por unos minutos- es un Valencia tan vulnerable como cualquier otro equipo de la clase media de la tabla. Sin embargo, el Valencia disciplinado tácticamente, solidario y humilde es hoy en día, si no el que más, uno de los equipos más difíciles de batir de la Liga española. Perseverando en lo segundo y tratando de no caer en lo primero, el techo de este equipo es casi imposible de adivinar porque, por si algo faltaba, está siendo esta una de esas temporadas en las que sonríe hasta la suerte que en otros tiempos fue esquiva, y son esas las temporadas que terminan en final feliz.