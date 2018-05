Falta de compasión

A menudo rechazamos la compasión. Nos parece un término insultante cuando lo asociamos a la debilidad o a la conmiseración aunque, en realidad, es un 'padecer con' el otro e intentar aliviar su dolor. Es una palabra que nos hace humanos, no inferiores. Hace falta mucha compasión en el mundo que nos rodea. Lo pensé hace unos años cuando empezaban a despertarse en mi madre los síntomas de la demencia. Un día, en el mercado, tuvo un gesto de agresividad muy propio de la enfermedad, pero un hombre dijo al verla: «a estas señoras no deberían dejarlas salir a la calle». Me dolió por ella, no por mí. Solo hizo falta tratamiento médico especializado que evitara esas reacciones, solo eso. Nunca más volvió a suceder. Pero ya había quien estaba dispuesto a arreglarlo todo encerrándola entre cuatro paredes de por vida.

Lo pienso estos días viendo la ligereza con la que hablamos de personajes públicos que han padecido depresión o episodios de cleptomanía. En los dos casos conocidos, el problema, al parecer, pertenece al pasado y ya ha sido superado pero los testimonios, los vídeos o las insinuaciones han hecho que se relacionen con sus comportamientos actuales. Desconozco si es así pero tanto si está superado como si no, resulta cruel utilizarlo como arma arrojadiza contra ellos. Si lo sufren, porque necesitan ayuda, no condenas. Si ya no lo sufren, con más motivo, porque entonces lo cuestionable no es su actitud sino nuestro reproche. Lo grave no es solo que no nos conmueva lo que está sufriendo quien no puede controlar su infinita tristeza o quien es incapaz de contener sus ganas de llevarse algo de la tienda. Lo peor es usar esa terrible circunstancia para hacer sangre.

Si estamos en desacuerdo con la decisión de un profesional, no es necesario demonizarlo ni mucho menos apelar a su estabilidad mental porque haya pasado un episodio de profundo trastorno. Si afecta a su rendimiento, hay que analizar el caso y ponerle solución. Por él y por quienes puedan sufrir las consecuencias, pero nunca lanzar un infundio ante los micrófonos. Lo mismo puede decirse del otro caso. Desvelar y hacer mofa de quien ha padecido cleptomanía es cruel. Por mucho que sea una enemiga política.

La crueldad es la falta absoluta de compasión. Y reírnos de quien sufre es ser muy cruel. De eso se nutren quienes intentan derribar a un oponente o sacar rendimiento particular utilizando la revelación que lo deja psíquicamente desnudo ante la opinión pública. Si tiene un problema, lo humano es advertirlo e indicar una ayuda profesional. Todo lo demás, sobre todo guardarse las pruebas para hacer daño cuando sea menester, es de miserables. Pero si les funciona es porque saben que hay un público encantado con esa carnaza. Eso es lo que debería abochornarnos como sociedad. Deberíamos hacerlo no solo por ellos sino por todos los que padecen depresión o cleptomanía. Necesitan, literalmente, compasión, no burlas.