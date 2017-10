LO QUE NOS FALTA

Has lavado los platos. Has bajado la basura. Has recogido la ropa. La que tardas tres horas en doblar y luego solamente te cuesta un par de minutos amontonar encima de la cama o en un rincón del cuarto cuando no sabes qué ponerte. Ojalá tardásemos lo mismo en arreglar que en desarreglar las cosas. Pero no. Es como cuando entrenas. Si haces ejercicios para tonificar comenzarás a notar los efectos en unos ocho meses o un año. Seis meses si eres muy constante. Alguno menos si te ejercitas varias horas al día.

Bueno pues ahora prueba a dejar de entrenar. Un mes y tu brazo luce flácido como las natillas que te arrepientes de haber tomado de postre. Esas que te has jalado con gula encima de saber que no estabas entrenando. Es la pura verdad. Quien hizo musculación lo sabe.

Pero hoy sí has ido a entrenar. Has respondido a los emails de trabajo que tenías pendientes. Te has lavado el pelo. Has deshecho la maleta. Has hecho la cama. Y sin embargo, sigues teniendo la sensación de que te falta algo. No sabrías explicar porqué. Es una pequeña desazón. Una ligera incomodidad. Molesta por el sentimiento de incertidumbre que lo inacabado causa. Miras a tu alrededor. ¿Qué puede ser lo que se te olvida? Sales a la terraza y le echas un vistazo a la dama de noche. Definitivamente la regaste ayer, no necesita más agua. Vuelves a encaminar tus pasos hacia el salón.

Y de pronto una bombillita se enciende muy al fondo, en tu cabeza. Y así, de repente, ya sabes lo que te falta. Te falta reconocer que no pasa nada si algo se te ha olvidado. Te falta aceptar que siempre hay algo (que siempre va a haber algo) que te falta. Y te falta entender que si crees que te faltan algunas cosas es porque en realidad no necesitas nada. El sonido de la lluvia golpeando en las baldosas de la terraza mientras lees un libro en la cama. El olor del mar adentrándose con fuerza en tus pulmones cuando llegas en 'fartlek' corriendo a la playa. Hay cosas que todos deseamos que no nos falten nunca. Y las demás... las demás qué más da si nos faltan.