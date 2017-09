FALLEROS DE OTOÑO

Valencia es tierra de fallas. Quemamos en 5 días lo que preparamos 360. Así somos, y así parece acaban siendo los foráneos que llegan a la ciudad y se impregnan de lo fallero de nuestra preciosa tierra. El último en ser captado Simone Zaza & family.

Porque si hablamos de quemar la falla, Zaza fue el domingo en el derbi la Falla del Ayuntamiento: estuvo fuera de concurso. Su reacción a la suplencia fue lógica pero su actitud no tanto. No es comprensible que ante el primer partido que no juega de titular se aísle de sus compañeros para calentar, se aísle del valencianismo de la grada al terminar el partido en Orriols y no se aísle su novia al día siguiente de hacer comentarios que en nada ayudan a su futbolista favorito. Se dirijan a quien se dirijan sus palabras. Lo que está mal está mal. Se dice y punto.

Zaza puede y debe cabrearse porque no juega pero su cabreo debe trasladarse a trabajar más en los entrenamientos y en el campo para demostrar a Marcelino que es indiscutible. Cualquier otra reacción está fuera de lugar y mucho más en la balsa de aceite que tiene Marcelino este año por vestuario. El técnico asturiano no pidió por casualidad que Enzo Pérez, Diego Alves y compañía no estuvieran en su equipo si le querían para entrenar al Valencia. Que tome nota Zaza. Más le vale aprender que, si Marcelino hay algo que no quiere, son actitudes de este tipo; públicas, innecesarias e injustas dadas las alturas de temporada.

Dicho esto, Marcelino hace bien en apagar el incendio con naturalidad y sin darle públicamente importancia. Es la primera vez que ocurre, anda escaso de delanteros y no está el patio para montar cirios innecesarios. Eso si, como Zaza repita la escena cuando vuelva a chupar banquillo, me imagino a Marcelino como el anuncio: poca broma.

Y hablando de fallas, también es muy nuestro eso de criticarlo todo a las primeras de cambio. Yo, respetando todas las opiniones, no entiendo nada. El Valencia está invicto en la liga tras cuatro jornadas (espero que cinco tras la de anoche) y el año pasado tras cuatro jornadas el casillero marcaba cero puntos. El Valencia defiende como no recordamos y marca en todos los partidos posibles (marcarle al Atlético de Madrid resulta casi un imposible). Tiene oportunidades en todos los encuentros que ha disputado y, sin ir más lejos, en el derbi hizo seis fuera de casa -que está muy bien- aunque marcara solo una. Ya sabemos que a Rodrigo le cuesta un mundo marcar, que Carlos Soler no estuvo acertado en la cita de Orriols y que Zaza no es David Villa. Pero de ahí a criticar algo del inicio de esta Liga me parece muy arriesgado. Salvo que anoche no se ganara al Málaga, lo cual sí sería un tropezón sin debate.