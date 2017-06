La NSA fallera

Estos tiempos de hiperprotección legal de datos conviven con ciertas intromisiones que constituyen un contrapunto inexplicable. Por un lado, se imponen salvaguardas casi inasumibles a instituciones que manejan datos delicados. Ya no basta con tener un sistema de control personalizado y acorazado en un registro de la propiedad; ahora, debe contar también con personal de seguridad. Frente a eso, sin embargo, hay quien se permite recabar datos especialmente sensibles con total libertad, sin control y sin explicar el uso de los mismos. Hablo de Fuset, sí. Y de la necesidad de saber si en el colectivo fallero hay creyentes; gentes que se sienten más españoles que valencianos o afines al PP, a Compromís o al Tio Pep se'n va a Muro.

A priori, no está mal tomar el pulso a los falleros respecto a lo que tiene que ver con la fiesta. Por ejemplo, el sistema de elección de la fallera mayor, el de los jurados o el funcionamiento de los delegados de la Junta Central Fallera. Son preguntas pertinentes que tienen como voz más autorizada a quienes forman parte de la fiesta. No estaría mal saber qué opinamos todos los valencianos, por cierto, pero es sensato escuchar preferentemente a los falleros. Son cuestiones, además, en las que el ayuntamiento tiene algo que decir puesto que participa en su desarrollo. Sin embargo, me asombra que las autoridades necesiten saber la opinión de los falleros sobre el tratamiento que los medios de comunicación dan a las Fallas, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? Lo que los medios digan o piensen sobre las Fallas no es de competencia municipal. Así, pues, vuelvo a la pregunta: ¿qué hacer con la respuesta que den los falleros? ¿Apuntalar la crítica desde la concejalía? ¿Erigirse en portavoz de los valencianos contra la «opinión publicada»?

Junto a esa intromisión en preguntas relacionadas con la fiesta están las otras. Ésas. Las que nadie se explica. Las invasivas, innecesarias, impropias y descaradas. «¿Es usted católico?» solo se entiende si desde la concejalía pretenden suprimir la ofrenda. Al fin y al cabo es un homenaje a la Virgen. Si no, ¿cómo se permiten tratar con tanta frivolidad un dato que la ley protege con mil candados? Y, sobre todo, ¿qué vinculación tiene la religión que uno profesa con el sentir fallero? ¿En qué cambia su actitud si hasta algunos/as abiertamente ateos/as se acercan con flores a María y hasta se emocionan cuando ven a la Maredeueta. Allá cada cual con sus contradicciones, pero no vinculen la fe y la fiesta. Lo mismo puede decirse con una de las últimas preguntas que indaga acerca de la opinión de los falleros sobre la situación económica (no de las comisiones, que tendría sentido, sino de la Comunitat) o la guinda del pastel: «Si hubiera elecciones al ayuntamiento, ¿quién querría que ganara?». «El que cuide más las Fallas» es la respuesta que se espera de un fallero, sea verde, rojo o azul.