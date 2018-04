LA FALLA DEL CENTENARIO

Uno aún recuerda sus columnas de la temporada pasada cuando se imaginaba, aterrorizado y cobarde, que la celebración del Centenario nos podía pillar en la categoría de plata. Quizá por eso, lo más importante del Centenario es, a mi juicio, haber llegado sin colisión aparente, con entrenador y capitán, celebrarlo en la Champions, y hacerlo en casa, en Mestalla. Cualquier otra consideración cede ante esa perspectiva optimista y al conocimiento cierto de que el Valencia CF ya está trabajando para festejar la efemérides como corresponde. Que cada uno de los aficionados a un equipo esconde un entrenador no es menos cierto que cada uno de los adictos a la memoria, al pasado y la historia, montaríamos un Centenario a nuestro gusto, a nuestra imagen y semejanza. Tampoco se trata de eso. Por eso es bueno que a la entidad lleguen ideas e iniciativas plurales, himnos y homenajes, actos que acrediten que el sentimiento de pertenencia al club, al escudo y sus colores está más vivo que nunca. Que aunque las acciones sí lo son, el afecto no es objeto de inscripción registral. Por eso mismo, y ante el hecho de que el 1 de marzo de 1919 un grupo de personas decidió fundar un equipo de fútbol con la denominación de Valencia Foot-Ball Club, el Valencia FC, y que la inscripción registral, constitutiva, ante el Gobierno Civil, acorde con la Ley de Asociaciones vigente se produjo el día 18 de marzo de 1919, la coincidencia el año próximo de esas fechas con la fiesta de las Fallas exige alguna acción mucho más potente que el hecho de que el Valencia pudiera premiar aquellas escenas de las Fallas que rememoran aquel hecho. Pero en cualquier caso, las Fallas de 2019 deben ser las Fallas del Centenario del Valencia CF. No se entendería otra dirección. No sé de qué manera se articulan estas iniciativas. Si alguien me preguntara, cosa que no sucede, le diría que en el concurso de ideas la Falla municipal debiera tener esa temática. Me resultaría incomprensible que el año en que se celebra el Centenario del único equipo que lleva el nombre de la ciudad, y que ha paseado con orgullo su nombre por el mundo, la Falla pudiera tener otra temática. Creo que sería un acto de justicia denominativa: Valencia representando a Valencia. Y la Falla sería de esas que durante años se recordaran en la historia de la fiesta. Hay memoria, historias grandes y pequeñas, anécdotas, lágrimas y sonrisas, jugadores, Quique subido a la portería, Puchades abandonando el campo, la sonrisa de Asensi, Montes y Cubells... Muchos no entenderíamos otra temática, por digna o creativa que pueda ser y así lo tengo que escribir, aunque nos quede el consuelo del ninot indultat de 2019.