Els Fadrí 2018

En Castelló, els Premis de la Cardona Vives. Enguany, dins de lo que són, tenen un novell aroma. Aprofiten l'Any Fullana pel Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en L'Universitat i sumaran revalencianisació de l'idioma, front a l'impostura barcelonina. La Plana flamejarà l'antorcha que encengué Nebot i Pérez, el docte vilarrealenc, seguint a Carlos Ros, claritat de futur idiomàtic: «Una Llengua no sobreviurà si no usa sa pròpia ortografía». Des de les indicacions gramaticals veres, que no les posteriors inventades per Fabra per al català, Fullana debaté totes les opinions d'interés en les reunions de Lo Rat Penat. En el Centre -hui Real Acadèmia de Cultura Valenciana- edità la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana. Esta será la base oficial docent en l'universitat en 1918. La Cardona Vives, ya camí de la trentena, ve substanciant la mampresa en els seus premis. Ara dona una passa més en la transversalitat premiant als 'Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana', que representen massa crítica d'excepció i soport de la RACV. I els atraurà a la festa que tindrà lloc dissabte a les 14,30 en els salons Celebrity, pero també els mostrarà lo seu més emblemàtic: La Basílica de la Mare de Deu del Lledó, Patrona, referent de la fe; el Museu, obra de Moneo, pinacoteca de Porcar, refugi de Zurbaran, etc., testimoni de primer orde en l'art; igualment el promontori del Castell vell, hui ermita de La Magdalena a on se recorda, en la Romeria de les Canyes, la baixada al nou enclau. Ramellet d'emocions germanes, cap a les glòries de Castelló per als valencians capitalins: en admirar-les sabran lo que tan prop tenim i molts es perden. Clar que hi ha més, com el premi a Maria Jesús Coves, escritora de la AELLVA etc. Pero no lloc ací.