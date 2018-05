El facha Pelayo

En el imaginario de algunos líderes de este país, España es facha por definición. Facha hasta decir basta. Facha en su ADN, su GPS y su CNI. Fachorra por los cuatro costados. Así, cualquier elemento que recuerde a los grandes acontecimientos de su historia, salvo el nacimiento de Ada Colau, la defensa de la tesis de Pablo Iglesias o la primera calçotada de Puigdemont en pantaloncitos cortos, es motivo de desprecio y de retroceso. Lo acabamos de ver en la intervención del senador por Compromís Carles Mulet considerando franquista la reivindicación de los símbolos del reino de Asturias. Querían los representantes de Foro Asturias que se aprobara la emisión de un sello y una moneda que conmemorara el centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa, la coronación de la Virgen de Covadonga, y el nacimiento del Reino de Asturias y, con él, de España. Sin embargo, Mulet afeó la propuesta a sus promotores alegando que eran símbolos de la extrema derecha española y que Asturias se podía conmemorar de otro modo y no con «mitos franquistas».

Es cierto que Don Pelayo y todas las historias fundacionales de cualquier nación tienen componentes religiosos que, como ocurrió en España, fueron utilizados por algunos dirigentes a su conveniencia. Lo hizo Franco y lo hacen otros. Incluso hay que reconocer que mucho antes de existir la derechona rancia o los fachas patrios, lo hicieron Homero y Virgilio para conectar los orígenes de Grecia y Roma con los dioses de entonces y no parece que fueran miembros de la carcundia ibérica, precisamente. También es verdad que Asturias tiene muchas riquezas de todo tipo para pregonar al mundo la bendición de su existencia y su contribución al desarrollo de Europa y de la civilización. De hecho, el Parque Nacional de Covadonga, ahora llamado «de los Picos de Europa» fue el primero que se declaró en España como tal. Un tesoro natural de primera división.

Pero aunque obviemos las raíces religiosas de Asturias, y de España en general, no dejan de estar ahí y de aglutinar a miles de asturianos y del resto de españoles en torno a una identidad y sentimientos comunes. ¿Acaso no ocurre así en Valencia que este domingo aclamará a su patrona? La 'Santina' está en el alma de España aunque fastidie a quienes preferirían sustituirla por Sor Lucía Caram. Ocurre lo mismo en la vecina Cataluña admirada por Compromís. ¿No está en su ADN la Moreneta? ¿O es que su reivindicación es aceptable porque sus monjes se opusieron al franquismo hace décadas? También podríamos hablar de «mito» cuando imaginamos a Sant Jordi luchando con el dragón pero su ventaja competitiva respecto al de «Santiago y cierra España» es que no fue usado por Franco. Quienes desprecian los símbolos españoles por el abuso al que fueron sometidos en la dictadura olvidan que eran anteriores a ésta y que unen a los españoles a pesar de ella. Quizás eso es precisamente lo que les molesta.