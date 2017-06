Khuram Shazad Butt, el cerebro de la última barbarie del Daesh en suelo europeo, hasta se fotografió en los andenes de la red de metro de Londres mientras hacía prácticas como operario de mantenimiento. El terrorista trabajó en la estación de metro de Westminster, en los túneles directamente bajo el Parlamento británico. El MI5 y la policía lo habían tenido en el punto de mira de la vigilancia antiyihadista, pero sin llegar a estrechar el cerco. Ahora hay que lamentar siete muertos y descenas de heridos. ¿Se frenó el control quizás por la corriente crítica de nuestra tolerante sociedad, ansiosa con criticar persecuciones y criminalización de determinados sectores minoritarios? Odio la xenofobia, el racismo y la creciente ola de islamofobia que los atentados de indeseables que nada tienen que ver con la religión están extendiendo por España y el mundo. Pero creo que tan peligrosa es esa intolerancia como lo que se podría llamar el extremismo de la tolerancia. El no llevar la vigilancia y el control de sospechosos de yihadismo hasta la última consecuencia por el miedo de la crítica de los grupos 'tolerantes'. El miedo a actuar provoca muertes. Yo asumo sin miedo que se vigilen mis redes sociales, mis datos personales o que se me grabe en la vía pública. Estamos en guerra. Por cruenta que resulte la palabra es la más apropiada a lo que sucede con el Daesh en Europa. Y España vuelve a aparecer en las redes cibernéticas del yihadismo como uno de los países a golpear. Empieza a tratarse de elegir entre la tolerancia y la vida. De plantearse si sigue plenamente vigente la máxima jurídica de «más vale que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel». El peligro es la psicosis colectiva y el todo vale para el Estado. Y yo empecé con una idea este artículo que ya no sé si mantengo. Que Dios reparta suerte...