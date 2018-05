Que no se extrañen si les llega el contagio Cuarto menguante La percepción que empezamos a tener muchos es que la soñada Europa unida no hace lo que toca en el conflicto catalán VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 19 mayo 2018, 08:18

Créanse que cuando aquello de la Padania empezó a cobrar fuerza en Italia nos sabía tan mal como si fuera cosa propia; ya ven, tan lejos que queda, pero no nos gustaba que las regiones del norte llegaran a separarse del resto de la península. Las simpatías van por barrios, igual será cuestión de química, vete a saber. Y al igual que rechazamos la idea de que Italia viniera a menos, tampoco nos gustaron nunca las veleidades de los corsos franceses, ni de los bretones, y hasta veíamos con gracia las aspiraciones de radicales vascos al juntaban en sus aspiraciones territorios galos. Ahí seguro que pican en duro.

Será porque preferimos que la geografía no varíe, y desde luego porque creemos en lo de una Europa unida y fuerte. Qué quieren, lo aprendimos, nos gustó y lo asumimos.

Por eso siempre aplaudimos que la UE fuera a más, que las dos Alemanias se unieran, que entraran los países que estaban tras el 'telón de acero' y que se sumaran los balcánicos, porque su integración sería además garantía de que desaparecieran antiguos focos de conflicto. Por lo mismo nos disgustaron los tenues intentos de Baviera por mostrar que es el land germano más grande y más fuerte, con posibles pretensiones de andar solo en el futuro. Y de igual manera nos inquietó el referéndum independentista de Escocia, donde ganaron los unionistas, para que poco después nos diera el gran disgusto el del 'Brexit', vaya por Dios, qué debilitamiento para las ansias de lograr una Europa fuerte y espejo de valores para el resto del mundo. Como nos apena el creciente desdén de Flandes frente a Valonia, que alcanzó hace poco tiempo sus cotas más altas y estuvo cerca de traducirse en una partición de Bélgica. De milagro se mantienen las débiles costuras entre ambas regiones, mientras abogamos por que crezcan todos los apoyos posibles que las fortalezcan.

Ahora es España la que tiene serios problemas, con un desafío político de parte de Cataluña que es sin duda foco de atención para todas las fuerzas egoístas y disgregadoras de la vieja Europa. A río revuelto... Un problemón en el que vemos a diario cómo triunfa de manera increíble la mentira, cómo se intercambian los valores y conceptos y también cómo cunde la pasividad en todo el continente bajo apariencias formales.

Porque ésta no es solo una cuestión de España, por mucho que resuciten vanidades, envidias y soberbias enquistadas, o que algunos se alegren del mal ajeno, que no es tan ajeno. La percepción que empezamos a tener muchos es que la soñada Europa unida no hace lo que toca en el conflicto catalán. Y no me digan que la justicia belga o la alemana deciden lo que corresponde según su ordenamiento jurídico. Hablamos de política, de alta política, la más alta, la que debiera coger de una vez este toro por los cuernos y dejar las cosas bien claras. En caso contrario, que nadie se extrañe ni se rasgue las vestiduras si le alcanza de cerca la sombra del contagio.