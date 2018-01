El anuncio del presidente Rajoy de que tiene la voluntad de ser el candidato del PP a la presidencia del Gobierno viene a aclarar las cosas, pero no a ver en lo oscuro. La crisis catalana se ha convertido en una pandemia, pero tiene una solución que desgraciadamente depende de ellos, que cada vez son más catalanes y menos españoles. Su Majestad el Rey Felipe VI sabe cómo es el país que por desgracia le ha caído en suerte y lleva algún tiempo adquiriendo seguridad. El progreso no llegará con el aislamiento y la división, mientras Rajoy se pregunta si sabremos establecer un nuevo contrato global y Cristóbal Montoro culpa a la oposición de bloquear la bajada de impuestos de los Presupuestos, que es lo que de verdad le importa a la gente. «Con dinero no hay nada que falle», pero sin él falla todo. ¿Se puede bloquear la bajada de impuestos y que todos vivamos mejor? Lo más curioso de los milagros es que ocurren, que decía Chesterton, que se volvió católico después de ser protestante.

Estamos en vísperas de un día donde no habrá fiesta porque el imperio de la ley ha sido destronado y ahora el PP tendrá que explicar la llamada «financiación ilegal», mientras Rajoy asegura que jamás tuvo constancia de ella, pero a mucha gente le consta. El que hace casi todo lo que puede hacer es un héroe. Eso es más arduo que volver la vista atrás y pedir explicaciones, que sólo conduce a la tortícolis. Somos especialistas en las dos cosas que más nos agobian: buscar culpables y eludir la culpa. Hay que saber olvidar porque en la desmemoria histórica cabe todo. Incluso que el abuelo del Rey quiso afiliarse en el ejército vencedor y fue rechazado. Cosas que pasan y que no acaban de pasar porque es pronto todavía.