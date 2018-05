Excels voler de mare

Res més pur i desinteressat que l'amor d'una mare. I és perque com generalment l'amor imana pels ulls, com igual ella la que te'ls veu, tu li'ls veus, l'olores i la sents. La primera, com Jesús va vore a Maria allà en el portal de Belem. Si recordem aquell passage del naiximent, si pensem en la Mare orgullosa del fill com son pare -Sant Josep, també-, tindrem reflectida la figura de tota família unida fruint el goig més ple al rebre el regal d'un chiquet. L'agraïment de la mare al Cel serà cert. Etern. D'ahí que el seu fill, a partir d'eixe mateix dia, serà sempre per ad ella el més bonico del món com també per a la yaya el seu net.

Després, i cada moment que passe, aquell l'amor matern anirá plenant-se d'esments, recaptes i conreus. I, tant siguen passades hores bones com si foren amargues com la fel, no tindrà atre desig que res li falte ad ell. L'eixemple més fidedigne el tenim en la nostra Mare de Deu. Aquella que tant va sofrir, ans i després de concebre al seu fill Jesús. Patí per ell abans del part, fugint del poble puix el volien matar; després, l'acusaren, el vituperaren, l'escarniren, i el crucificaren sense clemència ninguna. Sa mare, la Mare de Deu, sempre va estar al seu costat, resignada, dolorida pero valenta, sancera, puix sabia que eixe era el destí de Jesucrist, aquell que per uns, els pobres, adorat, i per als atres, els poderosos, odiat.

Maria fon mare model. Espill universal maternal a on tenen que mirar-se cadascuna de les mares, per a que al sentir-se amades pels fills, vixquen agraïdes i resignades quan no és aixina, puix també Maria va saber patir i conformar-se a l'estar present en el Calvari i vore'l crucificat.

Tota dòna que es casa sols per acceptar el destí de la seua maternitat ya és digna de tot el reconeiximent i agraïment del món. Elles són el refugi dels valors casers, -aquells que donen sentit a la vida- que aviven les tradicions, que honren als vells, que se senten protectores i mai perden per son fill la fe ni resten esforços que fer. Per molt que les circumstàncies resulten a voltes complicades, difícils i amargues, la seua casa la tenen en les portes obertes de par en par, per si el fill allí li torna un dia. Lo mateix nos fa la Mare de Deu. En sa casa, en son camerí la tenim present. Tot valencià ad Ella acodix si necessita un consell; sap, sobradament, que l'ajuda de la Mareta mai els faltarà.

Potser, per lo que els he dit abans, saben lo mateix que yo quan regran és l'amor de la mare. Ella és la que nos escolta sempre. La que aconsella i dona lo millor que pot. I si això ho fa la nostra mare humana ¿qué no farà la Mare de Deu?

Pensem en elles, hui. I visitem a nostra Mare dels Dessamparats per a que Ella sàpia que per la fe que professem estem esperançats. Visitem-la. Gogem del dia gran de nostra Verge. Ella que és alcaldesa honorària de Valéncia, Torrent, Alcolecha, Adzaneta d'Albaida, Vallada, Paiporta, Mislata, Rafelguaraf i Alfafar que fon coronada canònicament en la nostra capital. I patrona de molts pobles com Bunyol, Gandia, Muro d'Alcoy, Pobla Llarga, Paiporta, Torrent, Rafelguaraf, Alginet, Alfarp, Adzaneta d'Albaida, Alcolecha, Algimia d'Alfara, Llanera de Ranes, Teulada, Moraira, Orba, Vall d'Ebo i Tabernes de Valldigna. També el meu poble, Moncada, la considera especial protectora junt a Santa Bàrbera.

Aixina que com va escriure el primer director d'este periòdic digam:

«Entre la misèria humana / i lo just rigor de Deu, / Vos, Patrona sobirana/ vostres llàgrimes poseu / i a ningú oblida o condena / vostre amparo i vostre amor. / Quant més gran és nostra pena / és més gran vostre favor. / Ell és l'ancla més segura / en les nostres tempestats: / ampareu-nos, Verge pura / Mare dels Desamparats».

Que el perfum de les flors, que el poble al seu pas derrama, plene tota Valéncia per a honrar a nostra Patrona, Maria, la més excelsa reina ben amada.