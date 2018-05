Eutanasia sin paliativos

Aturdidos por el nivel de absurdo que está alcanzando la política española y entretenidos por el caramelo envenenado que las gentes de Oltra le han puesto a las gentes de Puig con el edificio de Capitanía, hemos olvidado los sucesivos cambios culturales que se están produciendo. En esta dirección, el pasado lunes se publicó en el boletín de las Cortes Generales la tramitación de la proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio.

Aunque PP y UPN se opusieron a esta iniciativa, la abstención de Ciudadanos permitió que el resto de grupos consiguiera 175 votos para sacar adelante el proyecto. Con independencia del calendario, esta deliberación donde se vincula la despenalización de la eutanasia con la ayuda al suicidio nos permitirá comprobar si nuestros parlamentarios están más atentos a las necesidades reales que a las presiones de los grupos de interés.

En lugar de priorizar la unificación nacional de los criterios, la extensión a todas las comunidades y la mejora de los cuidados paliativos, nuestros diputados asocian la despenalización de la eutanasia con la despenalización de la ayuda al suicidio. En lugar de redactar leyes que faciliten la vida digna, ahora resulta que sus señorías emplean su tiempo y nuestros dineros en la despenalización de acciones que pretenden terminar con una vida próxima. No entran a deliberar sobre los matices que hay entre la moralidad del «dejar morir» y el «proporcionar la muerte», cuando el tema se plantea como «ayuda» y «auxilio» al suicidio. No estimulan la calidad de las relaciones y servicios para que una persona no llegue a preferir quitarse la vida, solo promueven incrementar la burocracia administrativa socio-sanitaria para que los operadores jurídicos enrarezcan y encarezcan los cuidados.

Para que la sociedad civil no siestee primaveralmente, hay dos importantes asociaciones que se han pronunciado de manera contundente. Por un lado, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha denunciado que siguen sin tener recursos específicos para atender a personas que necesitan atención paliativa. En su comunicado recuerda que la calidad en estos cuidados no sólo reduciría entre un 10 y un 20% el gasto socio-sanitario, sino que permitiría entender los ciclos vitales en términos de «ensanchamiento de la vida» y no su simple alargamiento. Por otro, la Asociación Española contra el Cáncer se lo ha dejado bien claro a los señores diputados: mientras no se garanticen los cuidados paliativos carece de sentido plantear la despenalización de la eutanasia. Además, ha denunciado que falta armonización normativa, respeto a las preferencias del enfermo terminal, formación interdisciplinar de profesionales y cultura de la participación de pacientes y cuidadores.