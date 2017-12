Estos días los meteorólogos informan de la ola de frío polar que afecta al país. El vendaval, la tempestad y las bajas temperaturas invitan a hibernar cual mamífero plantígrado, pero no siempre es posible cobijarse bajo la manta. El invierno, que cumpliendo el calendario se presentará el 21 de diciembre, recorta libertad de movimiento (el buen tiempo es mejor aliado para salir a la calle, pasear por la playa, echar la tarde en una terraza, viajar, moverse...), pero afortunadamente no dura el resto de nuestras vidas, pese a la sentencia de Phil (Bill Murray) en la película 'Atrapado en el tiempo'. En menos de 20 días empieza la estación por excelencia de los platos de cuchara, de las películas para entrar en calor, de las novelas para combatir el frío exterior y, sí, también, de la Navidad, días en los que se compra sin conocimiento, se habla sin sentido, se come sin hambre y se bebe sin sed, pero, como dijo Eurípides, donde no hay vino no hay amor.