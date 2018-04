Un estúpido espectáculo

Mónica Oltra ha cargado en Twitter contra el PSPV por ofrecer sus sedes para asesorar acerca de la nueva renta de inclusión. Ha dicho que eso es cosa de ultras. La sorprendente trifulca entre socios revela que unos y otros persiguen en realidad arrimar el ascua a su sardina a cuenta de los más necesitados. Incluso Ribó salió a la palestra para corregir a Oltra asegurando que no son formas. Desde luego, la vicepresidenta rendía más luciendo camisetas. Como gestora ha demostrado ser un desastre por su incapacidad y por su talante. A esta señora y a Compromís todo lo que no sea dorarles la píldora les parece asunto de fachas. De este modo consideraran seguramente facciosa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia diciendo que el decreto de plurilingüismo que trató de colar Marzà suponía una discriminación de la enseñanza en castellano y era así contrario a la Constitución. El TSJ advierte a su vez que la nueva normativa aprobada después prolonga el sentido del decreto original por mucho que éste haya sido derogado. Una manera tramposa de pasarse la ley por el forro para hacer lo que les venga en gana. Además, a la tropa de la Nau y del Botànic les pierde su obsesión tuitera. Hace unos días la secretaria local del PSPV insinuaba tecleando que el PP había comprado el voto de la tránsfuga podemita Nerea Belmonte para obtener la Alcaldía de Alicante. Sin embargo, resulta que la susodicha edil alicantina ha declarado luego que fue el PSPV quien le ofreció un contrato de tres mil quinientos euros al mes en una empresa si votaba a su candidata Eva Montesinos. Aún se espera que Sandra Gómez pida disculpas por su acusación gratuita y en aras a la transparencia cuente a su vez qué militante socialista hizo la propuesta y a qué empresa se refería. Ahora que, metidos en curiosidades y en lo que afecta al PP, también convendría saber quién pagó el viaje del entonces presidente provincial Vicente Betoret a Azarbaiyán en calidad de observador electoral acompañando a Chiquillo, que según se comenta consiguió trabajarse allí un escaño en el Congreso. ¿Fueron las Cortes Valencianas? ¿Y si no? Que ambos lo expliquen. En fin, incisos peperos aparte lo cierto es que esta izquierda del cambio insiste en ofrecer cada día un estúpido espectáculo. Otro botón de muestra. Pere Fuset califica de «putos mafiosos» a unos presidentes falleros que no le caen simpáticos por no plegarse a sus caprichos. Se monta el pollo, pide excusas pero aun en ese trance insiste en llamarles «extorsionadores» y vuelve a liarla. Ribó tercia pidiendo calma y enseguida el ínclito Grezzi salta en las redes sociales insultando a destajo. Marca de la casa. El colmo. Es preciso por tanto darles a estos el finiquito en las urnas. Valencia debe borrar del gobierno de sus instituciones a unos cuantos broncos prepotentes empeñados en que todos marchemos sin chistar al paso que ellos marcan. Hasta ahí podíamos llegar. Pues sí. Vamos oiga, ni de broma.