Estalinismo en la radio

El estalinismo de los buenos consiste en borrar la historia porque no gusta el protagonista. Porque el protagonista se ha portado mal. Una conducta sexual impropia, sea eso violación, abuso, acoso o una ración de babas, es ahora lo que te quita de la foto, del mapa. Met Opera Radio, la emisora del Metropolitan de Nueva York, ha suprimido todas las grabaciones de James Levine. 40 años han sido silenciados. Al director de orquesta lo despidieron en marzo después de que tres hombres lo acusaran de agresión sexual cuando eran adolescentes (en 1976). El cuento de siempre. No tanto el de Woody Allen (todavía podemos ver sus películas). Pero sí el de Kevin Spacey sustituido por Christopher Plummer. O el de Louis C.K., del que lo único que se ha descubierto es su faceta de tío marrano. Yo no discuto, porque no tengo ni idea, si Levine es o no un delincuente. Pero esto de la radio es ridículo. Estalinismo del bueno, que diría Ignatius Farray.