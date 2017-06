Estado flácido

Los primeros lametones del calor o «la caló», como dicen algunos en un singular empeño por preservar el idioma, provocan ese mal humor que nace del sudoroso duermevela nocturno. Uno se levanta bronco y áspero tras dormir a trompicones. Las ojeras nos muerden el rostro y ni estamos para bromas ni para derramar cariño. Por eso me carga hoy especialmente el lloriqueo constante y la llantina sentimental de los independentistas que se envuelven en el halo del victimismo. España les machaca. Ellos son puros, angelicales, de los que bailan el corro de la patata, de los comen calçots cuando toca, de los que se manifiestan mansos cuando suena el cornetín del estandarte estelado. Viven sepultados por el puño y la bota de un estado autoritario. Aspiran a un terruño feliz pero por algún extraño motivo se olvidan de cualquier mínimo ejercicio de autocrítica. Los chanchullos de los dirigentes catalanes no cuentan para ellos. Necesitan la independencia para perdonar sus pecados de latrocinio. No se mencionan a esos padres de patria chica que se forraron mediante comisiones, tan sólo se emplea el truco de arracimar las voluntades contra el enemigo invisible que florece en ese estado autoritario, represor, malvado. Nunca les bastan los recios millones que el estado autoritario les inyecta para infraestructuras. Eso no se menciona. Este país nuestro uno lo detecta, en general, bastante blandengue y pusilánime. Lo que le falta, precisamente, a nuestros dirigentes, es cierta autoridad para cercenar las aventuras disparatadas. Aquí los arrebatos autoritarios cristalizan en tonterías como lo de prohibir el fumele en los garitos de copas o lo de comprar una botella de vino superadas las diez de la noche. Por lo demás, nuestro Estado resulta flácido, la prueba es el ímpetu del independentismo ante tanta pasividad.