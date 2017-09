CON EL ESTADO DE DERECHO

Caben muchos matices, por supuesto, siempre hay grises entre el blanco y el negro, pero en esta hora difícil de España la línea divisoria está muy marcada y es perfectamente reconocible: es la que separa a los que respetan las leyes, la Constitución, el Estado de derecho y las normas de convivencia de nuestra democracia -en definitiva, el modelo surgido de la transición-, de aquellos que quieren dinamitarlo por intereses auténticos o por otros menos confesables. En este bando coexisten -de momento pacíficamente, aunque la Historia nos enseña que acabarán a palos entre ellos- los independentistas catalanes, vascos, gallegos y hasta valencianos -incluyendo como es obvio los grupos más radicales que durante décadas han amparado y aplaudido el terrorismo como arma más eficaz para acabar con el enemigo-, los anarquistas antisistema y la extrema izquierda. En Cataluña, en las calles de Barcelona, en el acoso a la Guardia Civil como representante y símbolo del poder constituido, ven llegada su hora. La hora de desmantelar todo la estructura política, social y económica que se ha ido levantando durante cuarenta años, la España moderna y avanzada integrada en la OTAN y en la Unión Europea, el país con más kilómetros de AVE de todo el viejo continente, con una sanidad pública admirada y reconocida, con unas Fuerzas Armadas presentes en misiones de paz por todo el mundo. Éxitos, logros y avances que molestan a los que buscan un escenario de tinieblas, en blanco y negro, de colas de familias hambrientas ante instituciones de caridad y beneficencia para conseguir una ración de comida que llevarse a sus casas miserables. Una imagen de la España del primer tercio del siglo XX que tiene poco que ver con la de 2017. Lo cual no significa que no haya graves problemas, todo lo contrario, empezando por el paro, especialmente entre los jóvenes, y siguiendo por la corrupción, la excesiva dependencia económica del turismo o la ausencia de un modelo de educación que equipare nuestra enseñanza a la de los países del Norte de Europa. El 15-M fue un primer intento de dinamitar la democracia parlamentaria y el Estado de derecho, de sustituir los parlamentos por las asambleas populares en las que la extrema izquierda puede hacer valer su dominio, no como en unos comicios. Y ahora, después de que la repetición de las elecciones no diese a Pablo Iglesias el resultado esperado, llega la hora de la verdad con Cataluña como excusa. Lo importante es tomar la calle, deslegitimar a las instituciones, acosar a los representantes políticos y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sustituir los poderes públicos por consejos ciudadanos. Como en Venezuela, cuando no me conviene la composición del Parlamento, me lo cargo.