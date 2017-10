UN ESTADO DE ÁNIMO

Durante los peores años de la crisis económica, se instaló en España un ambiente depresivo que poco a poco se fue extendiendo a buena parte de las actividades cotidianas de los ciudadanos, desde la compra diaria al ocio. Se notaba en todas partes que algo iba mal, no hacía falta estar informado, leer periódicos ni consultar la página web que nos indicaba el estado de la famosa prima de riesgo. Entrabas en unos grandes almacenes y veías mucha gente, casi como siempre, pero muy poca con bolsas, apenas nadie en las cajas. Don Juan de Austria, Colón o Jorge Juan registraban al llegar las Navidades las mismas mareas humanas que de costumbre, pero no había la alegría compradora de antaño, todo el mundo había echado el freno, unos con razón, al perder el empleo o haber visto reducido su salario, y otros sin ella, pues conservaban idéntico poder adquisitivo. ¿Y por qué gastas menos?, le preguntabas a uno de los del segundo grupo, y te contestaba que por si acaso, que a saber cómo iba a acabar todo esto. El capitalismo puede llegar a ser muy complejo de gestionar pero a veces resulta muy fácil entender sus mecanismos de funcionamiento: si no compramos, si las tiendas no venden, las fábricas que las aprovisionan producen menos. Menos ventas, menos producción, menos negocio, menos empleo. Y más paro es igual a más recesión. Un círculo vicioso del que resulta difícil salir. Pero España salió, o está saliendo, con esfuerzo, con cientos de miles de jóvenes fuera de nuestras fronteras buscándose la vida, con inmigrantes que han vuelto a sus países de origen, con daños y perjuicios, pero saliendo. Y ahora, en esos mismos grandes almacenes, en las tiendas y en las calles comerciales, también en los restaurantes de moda, se palpa otro ambiente, vuelves a ver alegría, aunque las gambas rojas parecen de otra época y se mira más el precio del vino. En definitiva, hay otro estado de ánimo, aunque el conflicto catalán ha acabado por contaminarlo todo, también como es lógico la economía, y estos días está todo el mundo conteniendo la respiración a ver qué pasa, cómo acaba. La confianza es si no todo sí gran parte del éxito. En la política y, por supuesto, en el fútbol. En el Valencia también hay otro ambiente, en el club, en las oficinas, en el vestuario y en las gradas. Un futbolista no puede jugar mejor de lo que es, pero la buena marcha del conjunto anima las individualidades, pone las pilas a todos los integrantes de la plantilla. Ni antes eran tan malos como parecían ni ahora son unos fenómenos. Se ha fichado bien, por fin hay un entrenador y en los despachos se empieza a funcionar con lógica empresarial y con cierta sensibilidad. Pero por encima de todo hay un estado de ánimo diferente. Y eso, aunque no lo parezca, es muy importante.