Están de él hasta la barretina que no llevan (sólo la llevaba Dalí). Hasta en TV3. Hasta Toni Soler. Anteriores declaraciones de Carles Puigdemont en su serial: «En otra etapa dije que íbamos de la posautonomía a la preindependencia. Ahora puedo decir que vamos de la posindenpendencia a la prerrepública». Ante tamaña sucesión de palabrotas sin sentido, Toni Soler aportó las suyas: «Puigdemont antes nos tomaba por posimbéciles y ahora nos toma por pregilipollas». Ahora, pendientes de su plan D. Y si no sirve, tiene otros. Hasta la Z. Todo para montar un gobierno provisional sujeto al Consell de la República en el exilio. He leído la información sobre una chica que ha denunciado por violación a varios hombres y que también tomó (voluntariamente) alguna droga que le dieron. Según la Guardia Civil que investiga el caso, la mujer estaba «sumida en un estado de abstracción». Cataluña ha sustituido el Estado de Derecho por el de abstracción.