Espíritus puros ¿Hay quien pueda asegurar que nunca se saltó un semáforo en rojo? Alguien puede guardar una grabación, por si un día le es útil

Un amigo le pregunta a otro: «¿cómo es posible que Fulano haya llegado a ser alcalde de nuestro pueblo, con lo limitado que siempre ha sido?» Y el otro le responde: «quizás porque ni tú ni otros quisisteis ser».

El pequeño diálogo se repite muy a menudo, todos lo hemos escuchado alguna vez, o lo hemos planteado, sobre alcaldes, concejales, diputados, ministros... Nos sorprende comprobar que los mejores no están la política en directo, no quieren, cada vez menos, no se arriesgan a que cualquiera les pueda sacar los colores algún día por una vendetta del juego político barriobajero; eluden el peligro de los enfrentamientos inútiles, de ser víctimas de maniobras incontrolables por vete a saber qué intereses evitables. Quienes tienen profesiones vocacionales y sólidas no suelen estar por la labor de dedicar un tiempo a los asuntos públicos, por mucho que también sientan la vocación de preocuparse por lo colectivo. El temor al deterioro que pueden sufrir por cualquier circunstancia inesperada es superior a esa inquietud innata por intentar mejorar las causas de todos. Es una evolución que se aprecia de forma notable en los últimos tiempos, y los hechos que sacuden la actualidad política vienen a confirmar la sabia elección de quienes prefieren reservar sus energías y aptitudes para sus propias tareas. Lo ocurrido con la ex presidenta autonómica de Madrid lo corrobora plenamente.

¿Qué persona puede tener la seguridad de que no habrá dossiers suyos, grabaciones o imágenes escondidos en cualquier cajón u ordenador, a disposición de cualquier mano negra que precise utilizar lo que sea si le conviene apartarlo de la escena pública?

No somos espíritus puros. ¿Hay alguien capaz de asegurar que nunca se saltó un semáforo en rojo, que algún día no cometió un desliz, ni tuvo un comportamiento indebido del que ni siquiera se acuerda, siempre fue un ciudadano perfecto, a prueba de todo? ¿Seguro que no discutió con nadie, ni despreció lo que no tocaba; que no le cazó el radar... que no hizo aquello que ha olvidado?

Usted lo olvidó, pero hay archivos. Dicen que es obligado destruirlos al poco tiempo, pero los hechos muestran que no se hace así. ¿Dudaban que fuera de otra forma? Con lo fácil que es hacer copias. Y más hoy, tan vigilados como estamos. ¿Cuántas cámaras les han captado por la calle, en el centro comercial, en el banco, en el hospital...? Uno cree que no ha hecho nada, que todo ha estado bien. Eso piensa, pero vete a saber. Aquello de aquel día, bien adobado, puede dar juego. Pero si... ¿Quién lo iba a decir? Políticas de negocios turbios.

Por eso no quieren correr riesgos los mejores. Los aparatos de los partidos mandan y los más preparados prefieren no sentirse mandados ni vigilados por peones en la sombra. Por eso se avienen cada vez más a ocupar los cargos los mediocres, los que no tienen otra cosa mejor que profesionalizarse al servicio del aparato. Y así vamos viendo que todos perdemos.