¿ESPÍRITU NACIONAL O CRÍTICO?

Leo que en esa campaña plebiscitaria para refrendar la ley de transitoriedad catalana, los estudiantes se han declarado en huelga. Ya digo, lo que se pretende votar no es un referendum sino una ley cuyo articulado estipula que su entrada en vigor es inmediata tras la victoria del sí. Lo que se vota, pues, no es una negociación, sino una protoconstitución que apenas tuvo una hora de debate tras elaborarse con máxima opacidad y secreto. Como para ir dando lecciones de cómo se gestó la Carta Magna que ahora se violenta.

Pero a lo nuestro. Los estudiantes, decía, se declaran en huelga. Y en Lleida, donde la universidad no se posiciona, es decir, no es activamente militante, los estudiantes de los 'Países Catalanes' toman el rectorado. «Creemos que nuestro deber está ahora en la calle y no en las aulas», dice su representante. Estas palabras me recuerdan cuando la concejala de Educación de Valencia, María Oliver, presentaba la Primavera Educativa en los inicios de la legislatura para conmemorar la «ciudadanía comprometida más allá del aula» en recuerdo de aquello que se llamó la Primavera Valenciana que sacó a los estudiantes de postobligatorias a la calle.

El contexto de una y otra declaración no tiene nada que ver, pues yo soy quien las uno en este texto y no los hechos. Revelan, no obstante, ese mito de la izquierda y del nacionalismo educativos por el cual la escuela forma ciudadanos críticos y estos son los que abanderan sus demandas. En el transfondo, que la buena Educación lleva al alumno a los postulados de izquierdas y/o nacionalistas y si esto no se da es que no ha sido educado en la libertad de pensamiento sino en el adoctrinamiento.

El florecimiento de la escuela como institución es consecuencia de la revolución industrial, entre la necesidad de formar mano de obra cualificada y la conveniencia de impartir una cohesión nacional en los estados modernos. Desde siempre, la escuela sirve de eco del poder para la transmisión de valores, sean para su mantenimiento en una visión conservadora, o para transformarlos. Esta utilidad colectiva convive, en estos tiempos, con el objetivo de formar a seres autónomos, críticos, con iniciativa. Es la segunda de las grandes paradojas de la escuela. La primera, que es un elemento de igualdad (de oportunidades) y de desigualdad (de logros) al mismo tiempo.

Ese papel de construcción nacional que se le asigna a la escuela, hoy en día, está atenuado. El sistema educativo no tiene la exclusiva del conocimiento, como se dice, por el peso ganado por otros agentes educadores como los medios de comunicación. Lo ocurre con el conocimiento, sucede con los valores y por tanto la escuela tampoco tiene esa exclusiva como única alternativa socializadora a la familia. Ni mucho menos. Más bien al contrario, quizás fuera bueno plantearse recobrar algo de protagonismo para la escuela y la familia.

Es pertinente esta matización, porque concluir por la directa que los actuales avatares independentistas se gestaron en la transferencia competencial de la Educación hace treinta años es simplificar mucho. Ya le gustaría al sistema educativo mantener tanta influencia pues aunque pueda haber formado un poso favorable, la cosa más bien se dispara con la crisis económica, la comunicación social y el aventurismo político. Es la espita local de un descontento generalizado. No habrá país que más esfuerzos educativos habrá hecho para frenar a la ultraderecha que Alemania y ahí la tienen de vuelta en el Bundestag.

El daño, pues, no es el adoctrinamiento ya ineficaz, sino esa transposición de ideas por el cual la contraparte individualizadora que sería la formación de ciudadanos libres y autónomos se entrega en propiedad a las ideas colectivistas e identitarias. Y casa mal, a mi al menos me sorprende, que tanto espíritu libre marche tras banderas y tan a coro, se incardine tan a gusto en las masas uniformes que acuden solícitos al reclamo de los alborotadores y se intuye que lo más librepensador, lo revolucionario, no sea cumplir 'el deber' de salir a la calle, sino tocar las narices sentado en tu pupitre.

Por eso da tanta pena -que ya otros juzguen sus consecuencias legales- que se vean colegios, docentes y directores que en esta campaña plebiscitaria emitan comunicados, convoquen algaradas y sumen sus alumnos a las protestas. Que estrechen su pensamiento y no lo abran. Lo de la calle ya no educa tanto como se afirma.