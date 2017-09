ESPÍRITU DE BOMBERO TORERO

Se jubiló hace un par de semanas la cuadrilla entera de 'El bombero torero' pero nadie se ha ocupado de esta definitiva retirada. En parte porque creíamos que ese espectáculo había pasado a mejor vida hace lustros, pero sobre todo porque nos hemos tornado muy finos ahora que nos nutrimos a base de bayas de Goji y otras tontadas, despreciando el poder supremo del zumo de naranja y otras maravillas de nuestra huerta. Referirse al bombero torero, con la carga simbólica que destila su extinción, parece que no te sitúa en la esfera dominante. Lástima. Aquella primitiva España que olía un poco a calcetín sudado, morapio y guisopo de coliflor, sin redes sociales se distraía con los combates amañados de lucha libre, con el quietismo de don Tancredo, con la banda 'El empastre' y con los capotazos del bombero torero y sus banderilleros jibarizados. En nuestra ignorancia militábamos en el bando más friki del universo, pero nos faltó Tod Browning para inyectarle poesía al asunto. Era una España algo hostil, políticamente incorrecta sin saberlo, que se burlaba sañuda de los enanos mucho antes del papel que Scorsese les otorgó en 'El lobo de Wall Street'. Influído por un amiguito del cole, le pregunté en cierta ocasión a mi padre que si me llevaba a ver al bombero torero. Me fulminó con la mirada y no insistí. En aquella España áspera, de supervivencia en blanco y negro, existía respeto hacia los mayores. De todas formas, aunque desaparezca físicamente el bombero torero sobre la arena de las plazas portátiles que fertilizan los instintos más prehistóricos de las fiestas populares, el espíritu sigue presente y me temo que tardará en diluirse. Las costumbres atrabiliarias, los arrebatos y las ocurrencias, siguen proyectando tono de bombero torero. Basta observar nuestra corrala política para certificarlo.