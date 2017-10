ESPAÑOLÍSIMA PICARESCA

Sepultados bajo la avalancha de los acontecimientos apenas nos fijamos en los flecos de las historias cotidianas, pletóricos de esa espuma de nuestros días (Boris Vian) o de esa caspilla de nuestros días (lo de la caspa suena más castizo), que no son sino los clavos que tachonan nuestro sentido del humor provocando ciertas alegrías. La capacidad de adaptación de algunas personas merece nuestra admiración. Forman parte de la raza elegida para el comercio de la versión trapicheo. Los arrojas al desierto y le venden arena a los tuaregs. Los lanzas sin paracaídas sobre Laponia y le venden hielo a los esquimales. Tienen arte, labia, perspicacia, talento y morro, mucho morro. Claro que estas virtudes otorgadas con notable prodigalidad por la naturaleza no siempre se encauzan hacia metas elevadas, sino a chanchullos particulares. Lástima de energía despilfarrada, qué le vamos a hacer. Jordi Pujol Ferrusola, singular dinamizador económico, ya te digo con el pomposo eufemismo, formidable coleccionista de coches deportivos, actualmente en prisión preventiva recibe un castigo que le priva de ciertos esparcimientos talegueros por traficar con tarjetas de telefonillos móviles. Este hombre es un superviviente nato, un espabilado de manual, un buscavidas dispuesto a moldear los reveses. No se resigna a su suerte, y ni bajo la gélida sombra de los tristes muros permanece quieto. Su sangre bulle, su cerebro no descansa, su voluntad no mengua, por eso encontró el medio para sacar provecho en tan inhóspito lugar. Y menos mal que su osamenta burbujea en una prisión española, pues de haber acabado en un trullo yanqui te monta una banda como aquella 'M Mejicana' de la magnífica película 'American me' dirigida por Edward James Olmos. Pujol Ferrusola, otro españolísimo ejemplo de genuina picaresca de siglo de oro.