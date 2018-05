España, independiente de España

El ya presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, intentó ayer desinflar sus artículos y tuit etnicistas y xenófobos contra los españoles, con las excusas de siempre: que si hace muchos años, que si han sido sacados de contexto, que si las prisas. Y sobre todo: que no se refería en sus insultos a los españoles, sino al «Estado español», ese del que se quiere independizar. «Ojalá el proceso español haga lo mismo y se emancipe», aseguró este impresentable ultra.

Torra, el PDCat, ERC, los Puigdemont y adjuntos creen que la independencia es el modo de contrarrestar las acciones que no les gustan del Gobierno español. La falta del corredor mediterráneo, por ejemplo, es una de las razones para exigir la independencia. O la financiación autonómica, las autopistas de pago y hasta la ley de pobreza energética, que el Parlament aprobó y que el Gobierno recurrió. La historia falseada es la muleta en la que se apoyan las sempiternas quejas, junto al manejo excluyente de las lenguas.

La Comunidad Valenciana sufre parecidos si no iguales problemas. Desde luego, la falta de un corredor ferroviario por la costa o la pésima financiación: si Cataluña aporta más que recibe a las arcas españolas se debe a que su PIB es superior a la media, pero la Comunitat se encuentra en la misma situación y su PIB per cápita es inferior a la media española. Y ahí sigue, protestando, a la espera de un cambio que nunca llega en la financiación autonómica. Y algunas autopistas son tan de pago como las catalanas y hasta Les Corts ha aprobado un decreto similar contra la pobreza energética, cierto que con un tufillo a provocación detrás, que también ha sido recurrido por el gabinete de Rajoy. Sin entrar en la polémica sobre el uso de lenguas en la enseñanza. O en la historia.

Pese a los problemas aparentemente tan similares, sin embargo, no veo por ninguna parte deseos de los valencianos para 'emanciparse' del «Estado Español», aunque en algunos rincones se intente despertar a la bicha. En la Comunitat, como en toda España, cuando el Gobierno lo hace mal, cuando toma decisiones que no gustan a los ciudadanos, estos acaban por negarle el voto apoyando otro partido. Como en cualquier país de nuestro entorno. Y cuando son todos los partidos los que inquietan al electorado, surgen otros nuevos que supuestamente atenderán mejor los nuevos anhelos políticos. E incluso es posible cambiar la Constitución de forma democrática y legal y no porque se impongan unos pocos. Pero nunca rompiendo al Estado ni a la sociedad que representa. No veo por ninguna parte ese supuesto proceso de independencia que según Torra también hay en España. Cómo será de obsesivo el enfoque de Torra que cree que hasta los españoles se quieren independizar de España. El cielo nos libre de cualquier proceso similar al 'procés'.