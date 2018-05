LA ESPAÑA QUE DESAPARECE

Uno de los mayores problemas de la política española es que sus dirigentes no se atreven a decir la verdad a los ciudadanos, a contarles las cosas descarnadamente, sin tapujos. Las pensiones es el caso más claro. Es que yo he estado trabajando toda mi vida para pagarme la jubilación y ahora va y resulta... No, error, gran error. Usted no trabajaba para pagarse su pensión sino para pagar la pensión de los pensionistas de entonces. Ahora usted cobra su pensión gracias a los que trabajan (trabajamos), por eso es tan importante que no caiga la cifra de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social. Otra cosa es que según lo que cotizara mientras trabajaba reciba usted una pensión u otra. Segundo ejemplo, el despoblamiento de la España interior. A todos nos duele, a nadie nos gusta, todos quisiéramos revertir esa tragedia territorial, demográfica, paisajística, etnográfica. Pero hay que ser sinceros y no seguir engañando a la gente. No tiene remedio, no hay solución, eso no hay quien lo pare. Los españoles quieren vivir en la costa o en grandes núcleos urbanos con posibilidades de promoción laboral y educativa y con suficiente oferta comercial y de ocio. Lo de los pueblecitos de Teruel, Soria, Cuenca, Segovia, Palencia, León, Burgos... está muy bien, pero para pasar un fin de semana y relajarnos del estrés de la vida urbana, no para vivir todo el año. No es sólo una cuestión de que los poderes públicos doten de infraestructuras a los pueblos que pierden habitantes, ni de mantener las escuelas o los ambulatorios, ni siquiera de que tengan algo tan básico hoy día como el wifi. Y tampoco se va a resolver con hoteles con encanto y casas rurales. En un país de servicios como España son las grandes aglomeraciones urbanas quienes tienen todas las ventajas frente a las localidades pequeñas y dispersas. Sin inversión privada no hay nada que hacer. Pero inversión... ¿en qué, si hemos cedido todos los procesos de fabricación a países donde es mucho más barato? Es imparable y, salvo acontecimientos inesperados, irreparable, un descenso continuado que en veinte años o menos acabará con miles de municipios españoles completamente deshabitados. Los políticos marean la perdiz, crean comisiones de estudio e investigación, libros blancos y programas de dinamización pero saben perfectamente cuál es la realidad, la verdad de la vida, lo que nos espera. Hoy hay una manifestación en Valencia para denunciar «la discriminación que sufre el mundo rural y exigir a las administraciones un cambio en sus políticas». Bien está, me alegro de que se muevan aunque como la carga de la brigada ligera su ardor y entusiasmo esté condenado al fracaso. Al menos, podemos alegrarnos del éxito del Huesca, un equipo de la España interior, esa España que desaparece. Algo es algo.