La España en la que yo creo

Es de actualidad naciente la polémica que ha suscitado el regalo de un libro entre dos personas que van a representar a España en el certamen musical de Eurovisión en apenas unos días. Hasta aquí este mismo mensaje no provocaría en nosotros ningún desasosiego y la vida continuaría de la misma forma para cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando conocemos el título de ese mismo libro, que respetuosamente le diría al autor que no comparto tal generalización dicho sea de paso, algunos se erigen como jueces virtuales para sentenciar que no es el regalo que Alfred debería haber regalado a Amaia. Hasta aquí posiblemente seguiríamos con la misma cantinela de que no es algo que vaya a influir en nuestra vida por lo que lo dejaríamos pasar. Ahora bien, cuando nos enteramos que Amaia y Alfred son los representantes de España en la próxima Eurovisión y que uno al otro le ha regalado dicho libro entonces entran en juego los salvadores de la patria. Me pregunto qué daño han hecho estos dos jóvenes cantantes con un libro que se han regalado, para mí, ninguno. España sigue siendo España con lo mejor y lo menos bueno a pesar de este tipo de libros que son una expresión libre de autor siempre y cuando no genere ni incite al odio ni a la violencia, al daño de otras personas. Lamento profundamente que estos jóvenes y prometedores cantantes estén sufriendo a pocos días del concurso una presión inmerecida después de su esfuerzo y dedicación por parte de aquellos que se muestran equivocadamente como patriotas. Con lo que está sucediendo en España se lanzan a una recogida de firmas para bloquear que un cantante de 21 años con su ilusión de representar a España no lo haga. Este tema no merece ni la más mínima consideración y por ese motivo ni tan siquiera he visto lo que se explica en esa petición de firma. Quizás lo más relevante, entre otras cosas, es pensar en el futuro de nuestro país, en el futuro de los ciudadanos, en su seguridad, en su completa asistencia social, en su sanidad, en su protección, en el bien común, en el consenso para hacer frente juntos a los desafíos internos y externos, en la educación, en el día a día de cada persona de este gran país. Por ese motivo les preguntaría a los convocantes de esa recogida de firmas y a los que han firmado, si también firmaron en aquella en la que las víctimas del terrorismo nos pedían a los españoles firmar para que ETA no fuera la que escenificara su final pretendiendo, así, humillarles. En definitiva, una firma para que ETA no consiguiera mostrarse a través de una pantomima fuera de España, puesto que de nuevo cobardemente no se han atrevido a hacerlo aquí, como los que renuncian a su actividad para así no admitir que la democracia les ha derrotado y que seguirá haciéndoles frente. Pretenden poner el contador a cero para tener así impunidad ante los 358 crímenes sin resolver, 358 personas inocentes asesinadas que aguardan justicia y nuestro apoyo, no lo olvidemos. Estoy seguro que a Amaia y Alfred también les preocupa, como a mí, más esta recogida de firmas porque sencillamente es apoyar y proteger el bien común y la libertad, oponiéndonos a aquello que desde hace tiempo ha pretendido hacer tambalear nuestra democracia. Ojalá los que han impulsado tal recogida de firmas en contra de dos sencillas personas como Amaia y Alfred la retiren con buen juicio y se unan a todos los españoles a defender con respeto lo que nos identifica como tales. Ellos ahora representan a España en un gran escaparate mundial por lo que si España pierde que no lo haga porque nosotros como españoles no hemos sido capaces de apoyar. Las víctimas del terrorismo se merecen nuestra atención y apoyo cada día, que ETA no derrote nuestra libertad y democracia. Amaia y Alfred también nos necesitan en estos decisivos días. Apoyar lo que nos une hará sin duda que seamos un país fuerte, cohesionado y ejemplar. La España en que la yo creo es la España que hace frente al terrorismo y la que arropa a sus víctimas asegurando, además, la democracia, la libertad y el bien común para sus ciudadanos.