¿Y el que no escuchaba era Wert?

No fue mayo un buen mes para el Consell del Botànic. En apenas una semana, la última, los tribunales daban el que, sin duda, ha sido el mayor varapalo a su proyecto político: la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo, el nuevo modelo educativo que se pretende implantar a partir de septiembre.

La mala noticia para el Consell no llegaba sola. También ese día, la Fiscalía rechazaba la denuncia de Compromís por los pagos de la concertada, una acusación que llevó a la hoy vicepresidenta a mantener que se realizaban abonos ilegales a los centros educativos de más horas docentes de las pactadas, a profesores que no ejercían y a otros ya jubilados.

Y junio no ha empezado mejor. En los primeros días del mes, la gestión educativa ha vuelto a ser puesta en entredicho. El TSJ ha aceptado también el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Castellano y el sindicato USO, y ya van tres, contra el decreto de plurilingüismo. Como en la anterior ocasión, el tribunal considera que, de no suspenderse, los alumnos podrían ver dañados sus derechos. En el caso de la concertada, es ahora el juzgado el que archiva los pagos que denunció Oltra. Pero no sólo. El juez ni siquiera remite la causa al Tribunal de Cuentas como pedía el fiscal al estimar que no hay perjuicio a los caudales públicos.

Pero me quedaré en el decreto de plurilingüismo por lo mucho que inquieta a las familias en pleno proceso de matriculación de sus hijos estos días.

Los pronunciamientos judiciales no han conseguido que el conseller Marzà esté dispuesto a modificar un ápice su intención de poner en marcha un sistema educativo que contempla más horas de inglés y títulos acreditativos de idiomas de mayor nivel cuanto más valenciano. Tampoco lo hicieron antes las manifestaciones, recursos y tensiones políticas incluso entre los partidos que sostienen el Consell especialmente en municipios castellanohablantes. Marzà, erre que erre. Cual discípulo de Wert. ¿Pero no era el exministro el que no escuchaba?

Ayer mismo, pese a los tres avisos, como en los toros, reiteraba que aunque se mantenga la suspensión cautelar no habrá variación y se aplicará el proyecto lingüístico. Ole.

Me permitiré recordarle tres de las diez razones que llevaron a su partido a firmar un manifiesto contra la ley educativa del PP y pedir la derogación de la misma. 1) Incapacidad del Gobierno para buscar un consenso en materia de educación (sólo hace falta ver las protestas en la calle). 2) Conculca el principio de igualdad de oportunidades (cuando se tiene más inglés, no hará falta que le explique). Y 3). Lesiona la acreditada equidad de nuestro sistema educativo público (dice el TSJ que de no suspenderse los alumnos podrían ver dañados sus derechos). Conseller Marzà, ¿de verdad que no le suenan?