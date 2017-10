Escraches y acosos

Hay debates que, en el fondo, no son más que discusiones sobre las palabras. Los oponentes están de acuerdo pero utilizan términos distintos para referirse a la misma realidad y no son conscientes de ello. Sin embargo, hay otros que se nos presentan como debates nominalistas cuando en realidad el contenido es mucho más profundo. Por ejemplo, cuando se aprobó la reforma del Código Civil que admitió las bodas entre personas del mismo sexo, algunos restaban importancia al debate social alegando que solo había un problema con el uso del término 'matrimonio'. La forma de rebajar el nivel era considerar que la única discrepancia estaba en las palabras. Pero la discusión de fondo no era únicamente el empleo del término sino una diferencia de raíz acerca del sentido de la unión matrimonial.

Con la cuestión del presunto escrache a Mónica Oltra se nos presenta algo similar. Dice la afectada que llamar escrache a lo que sufrió es connivencia con el fascismo. Hay que reconocer que es una forma inteligente de desautorizar a quienes no acabamos de ver diferencia entre actos similares o vemos, con cierta inquietud, que algunos se dotan de autoridad para definir la realidad sin aclarar suficientemente los criterios que marcan la distinción, excepto la clásica oposición entre 'nosotros' y 'los otros'.

En parte entiendo la postura de Oltra. Ciertamente el origen de los escraches tiene una vocación social; es una protesta espontánea ante el abuso del poder. Visto así es una manifestación de indignación popular cuando no hay forma de canalizarla. El ejemplo que ella pone de la PAH tiene ese sentido en la medida en que el sistema, cuando comenzaron las protestas, no permitía una vía de reclamación de algo manifiestamente injusto. Así, ella distingue escrache de acoso. Tiene sentido. El escrache es una queja social y el acoso es una presión violenta. Hasta ahí entiendo y comporto su punto de vista. Y desde luego que unos tipos se pongan máscaras para inquietar a su familia es del todo punto inaceptable.

Sin embargo hay algo que obvia Oltra en su planteamiento. Es el momento en el que un escrache se convierte en acoso. No me refiero al suyo que lo es claramente sino a otros. Pasan por acciones inocentes y bondadosas pero no lo son. ¿Es un mero escrache llamar «ladrón» a Francisco Camps junto a sus hijos en la puerta de su casa o «borracha» a Rita Barberá en la suya? Tengo mis dudas por mucho que entienda la indignación social por la corrupción extendida en la Comunitat. Lo que disculpa la incomodidad de un escrache es su sentido social y la inexistencia de vías de expresión de la indignación, pero en Valencia ha habido formas de luchar contra las indecencias públicas en los tribunales y en las urnas. Ambas han sido utilizadas por la propia Oltra. Cosa distinta es querer coser la estrella de fascista en la solapa de cualquier crítico con la izquierda, que parece ser el objetivo.