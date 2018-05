Error fatal

El Parlament de Cataluña ha elegido presidente de la Generalitat a un xenófobo independentista títere de Puigdemont, que sigue llevando la batuta. El advenimiento de Torra denota el fracaso de la clase política nacional ante un problema que se le fue de las manos desde el principio al no coger el toro por los cuernos en el momento preciso. Ahora, Gobierno y PSOE insisten en retomar una actitud inicial contemplativa carente de sentido útil vista la pretensión con la que Torra tiene decidido guiar su mandato. Independencia y república más a las bravas que nunca. Propósito que puede acarrear consecuencias muy graves de no frenarle a tiempo sin mediar paréntesis previo. Exactamente lo que no se hizo de manera inmediata después de la aprobación por el Parlament de las llamadas «leyes de desconexión» el 6 y el 7 de septiembre. Una pasividad que entonces acentuó para mal el desarrollo de los sucesos posteriores. Está demostrado. Ahora levantar la práctica del artículo 155 como si la realidad institucional catalana hubiera vuelto a la normalidad -lo que no es cierto- implica de suyo volver a equivocarse. Es absurdo esperar un entendimiento con Torra y sus secuaces o pensar que sus actos no se corresponderán después con la beligerancia anunciada en el discurso de investidura. Por eso, entregarle las instituciones catalanas y quitarse de en medio hasta ver qué hace -en el caso de Rajoy para cumplir la condición impuesta por el PNV ante el debate de Presupuestos de la próxima semana- significa de nuevo la renuncia a liderar la convivencia, la pluralidad y el Estado de Derecho en Cataluña. Torra no es solo un excéntrico trasnochado o un simple fanático supremacista cuyo desvarío refleja en sus escritos. Este individuo viene a romper todo cuanto pueda sin ningún miramiento y en consecuencia frente a él se debe actuar de antemano con todos los medios legítimos. Sin escapismos ni titubeos. Acabar con la aplicación del artículo 155 requiere que haya de verdad un gobierno de la Generalitat dispuesto a ejercer como tal de conformidad con el marco que determina la Constitución y el Estatut. Ese es el espíritu auténtico de la decisión que adoptó el Senado al autorizar su entrada en vigor y por tanto no sirve de nada distorsionar aquella con lecturas lineales para justificar el supuesto automatismo de una extinción que solo beneficia a los golpistas. Argüir el enunciado literal del acuerdo de la Cámara Alta y dejar de este modo paso a Torra como un hecho a priori inevitable carece de lógica jurídica y política. Las cosas claras. El desafío que Torra ha planteado exige como respuesta articular en Cataluña una intervención urgente sobre las finanzas, los medios públicos de comunicación, los Mossos y el sistema educativo. Es decir, el aparato de agitación separatista. La democracia no se defiende jamás quedándose a la expectativa. Error fatal. Sería desde luego patético y suicida.