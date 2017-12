EQUÍVOCOS QUE NO HAY FORMA DE DESHACER

En las comarcas valencianas que llamamos 'del interior', donde la agricultura posible se ve limitada por la climatología y la escasez de agua, permanece el convencimiento de que «allá abajo», o sea, en Valencia, el 'cap i casal' y todo lo que rodea a los supuestos o imaginarios poderes centrados en la ciudad, se privilegia a los cítricos en todos los órdenes agrarios. A ellos se destinan, según se cree, todas las atenciones, casi todas las investigaciones y la mayor parte de los presupuestos oficiales para el campo.

Me lo contó hace poco un ganadero oriundo de un pueblo de la Serranía, donde llegó a tener cargo electo -sin sueldo- y a donde acude con frecuencia porque tiene allí casa y familia, es decir, sus raíces, aunque sus actuales ocupaciones laborales, ligadas a la ganadería 'en integración', le obligan a vivir y trabajar más cerca de Valencia.

Creía que lo decía medio en broma cuando soltó que «casi todo el dinero se lo gastan en apoyar a la naranja», pero no, aclaró que lo decía muy en serio, que ese es el convencimiento general «por allí arriba», y que él mismo no lo iba a desmentir, porque, aunque quizá no lo asumiera con tanta dureza, veía que bastante de eso es cierto.

Que no -le dijimos-, qué dinero, si hoy en día los cultivos que están más subvencionados son los de tipo continental. «¿Y la investigación qué? -volvió a la carga-, mirad el IVIA, sólo trabaja en cítricos como aquel que dice; de lo de tierra adentro no se ocupa. ¿Os acordáis de cuando la Comunitat Valenciana era Objetivo 1, pues si lo era sería sobre todo por las rentas más bajas de las comarcas más pobres del interior, pero ¿gastaron con mayor generosidad las subvenciones europeas que llegaron para remediarlo?, no lo emplearon en las comarcas más costeras».

Cuando las cosas se plantean de esta forma toca hacer un pequeño esfuerzo. De acuerdo con lo del 'Objetivo 1', pero no en lo que respecta a los cítricos. Sobre la marcha se nos ocurrió explicar una especie de 'prueba del nueve' para hacer notar que la cuestión no es exactamente así. Comenzamos a enumerar las variedades de cítricos que hoy en día obtienen las cotizaciones más altas en el mercado, señalando que todas ellas vienen de fuera de España y están patentadas, por lo que los agricultores que las cultivan tienen que pagar royalties para obtener los derechos de producción. Citamos la Nadorcott (Marruecos), Tango (California), Orri (Israel), Cambria (Sudáfrica), M7 y Chislett (Australia), por mencionar algunas de las más notables. Ninguna de las variedades que hoy están en lo más alto del candelero comercial son del IVIA; por el contrario, las que ha ido obteniendo y presentando este centro (Moncada, Safor, Garbí, Murta...), o han fracasado o sobreviven como medianías y sin perspectivas. Además, muchas de las nuevas mandarinas del IVIA son hijas de la Fortune, y como ella sensibles a 'Alternaria'.

Es decir, que los resultados mandan, y son estos. ¿Dónde está, pues, el supuesto favoritismo que se menciona? «Da igual -respondió-, eso es lo que piensan, no los vas a convencer de lo contrario, y yo también creo que tienen algo de razón».

Desde luego hay equívocos que perduran a toda costa, se enquistan de tal forma y no hay modo de deshacerlos.