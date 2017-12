Equipos de jóvenes ingenieros innovan en la UPV

En la era en que las empresas buscan equipos multidisciplinares para su desarrollo, los futuros ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia han demostrado que tienen una gran capacidad de colaboración para poner su creatividad al servicio de la innovación.

Recientemente se ha celebrado en la UPV el evento Valencia Innovation and Engineering Week (View), organizado por la asociación de alumnos BEST (Board of European Students of Technology). Se trata de un encuentro de una semana de duración en el que alumnos de todas las ingenierías y de arquitectura compiten, en inicio, por entrar a formar parte de uno de los equipos que participan en el proyecto final. 87 alumnos iniciaron el proceso y 24 fueron seleccionados por su capacidad para innovar y adaptarse. Divididos en 6 equipos multidisciplinares, trabajaron incansablemente en levantar un puente con materiales al alcance de todos (papel, corcho, plástico), nada convencionales en una construcción de este tipo. El equipo ganador irá a la fase nacional y el ganador de esta a la final internacional.

En este certamen participan 86 universidades europeas de treinta países diferentes. COGITI Valencia ha sido uno de los patrocinadores de este evento en nuestra ciudad, ya que queremos poner en valor la excelencia profesional del ingeniero desde la universidad. La evolución de nuestras empresas estará en sus manos en un futuro cercano. De su creatividad, de su capacidad de trabajar en equipo y de innovar dependerá el futuro de la industria y de la tecnología española.

Siempre que asisto a un evento en la universidad me gusta animar a los estudiantes a esforzarse para conseguir sus objetivos y transmitirles que, con su trabajo constante, conseguirán lo que se propongan; siempre siendo conscientes de la responsabilidad que adquirirán con la profesión de ingeniero. Al asistir a la entrega de premios del VIEW he sentido un gran orgullo de esos chicos y chicas que, con ilusión y sin apenas conocimiento de ingeniería, han desarrollado grandes trabajos, incluso respondiendo a retos inesperados que les introducían los organizadores. En definitiva, se han enfrentado a lo que es la vida del ingeniero y que pronto será su realidad laboral.

Ya en el cóctel, hablando con ellos de forma distendida, he sentido su alegría y satisfacción por el trabajo bien hecho y su sentimiento de que la ingeniería que están estudiando les servirá para hacer grandes cosas. Esto, que en principio parece algo obvio, para ellos no lo es tanto. A muchos de ellos, de distintas disciplinas de la ingeniería, les parece que los estudios universitarios no van acordes con las necesidades del mercado y que no les van a aportar los conocimientos necesarios para desempeñar su profesión. Ellos lo sienten así y se frustran. El VIEW ha sido como una chispa que enciende la llama de la ilusión de que podrán desarrollar proyectos de envergadura.

¿En qué momento la universidad, con sus profesores al frente, se dará cuenta de que a los alumnos hay que motivarlos y forjarlos como grandes profesionales, desde la humildad y el respeto hacia otras profesiones u oficios, para que sean capaces de trabajar codo con codo en beneficio de la sociedad? ¿Cuándo contarán en serio con las empresas, asociaciones e instituciones para crear los perfiles que demanda el mercado laboral y que serán los motores del crecimiento y evolución de nuestra economia?

Espero que en un futuro cercano se acabe la 'titulitis' y cada uno pueda trabajar en la profesión para la que se forme y adquiera experiencia, con garantías jurídicas y seguridad para los ciudadanos. Espero que los másteres se estudien para adquirir formación avanzada y no para conseguir profesiones, y en definitiva espero que entre todos animemos a los nuevos ingenieros a que se lancen a la profesión: la experiencia y la seguridad en ellos mismos es lo que les convertirá en superingenieros.

Gracias al VIEW pienso que esto es posible, e invito al alumnado y a los responsables universitarios a crear más iniciativas que les enriquezcan, como esta. Contarán siempre con el apoyo del COGITI Valencia.