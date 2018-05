UN EQUIPO A LA ALTURA

El Valencia volvió ayer a su sitio natural. A la Liga de Campeones. Por historia, palmarés y presupuesto, el club de Mestalla (casi) siempre debe estar en la mejor competición del continente. Recuerdo que durante mi infancia siempre le hacía la misma pregunta a mi tío durante la época de veraneo en Chiva antes de comenzar la temporada. Mi afición valencianista demandaba un pronóstico certero días antes de que se jugara el Naranja: «¿Cómo crees que quedaremos al final de temporada?». La respuesta era casi siempre la misma: «Jugaremos la UEFA».

En los tiempos en los que sólo el campeón de Liga iba a la Copa de Europa y el de la Copa del Rey a la Recopa, estar en la UEFA era un éxito y una obligación. Viví la Recopa de 1980 pero no tengo ni un sólo recuerdo de aquel éxito. Mi conciencia futbolística europea comenzó con los cuartos de final de la UEFA entre el Valencia y el Goteborg de la temporada 1981-82. Y continuó la campaña siguiente con la del Manchester United, Banik Ostrava, Spartak de Moscú y el Anderlecht de un tal Lozano que nos eliminó. Y a partir de ahí viví mi travesía por el desierto de seis temporadas con sus días y sus noches, además de un descenso a Segunda, alejado de Europa pese a que cada verano hacía la misma pregunta y mi tío contestaba lo mismo: «Hay equipo para jugar la UEFA».

Mientras Europa llegaba, mi fe se hacía cada día más sólida gracias a regalos como los del consejero Vicente Pascual -mi padre trabajaba en Pascual Hermanos-. Durante la temporada en segunda, hice un gran mural con las fotos de los jugadores patrocinadas por Rank Xerox -también tuve el balón firmado- y durante mucho tiempo Cotino, Montes, Juárez, Antonio y Serna, entre otros, formaron parte del decorado de mi habitación en el chalé. La predicción de mi tío se hizo buena en la temporada 1988-89, cuando el Valencia se clasificó para la UEFA de la campaña siguiente. Tras eliminar al Victoria rumano, tuve la oportunidad de ver a Fenoll encarnado como Maradona en aquella tarde frente al Porto. También disfruté de la Roma de Giannini, un italiano que me encantaba en aquel equipo de Voeller y Rizzitelli. Fueron participaciones fugaces.

Durante estos últimos días, mi hijo me ha preguntado mil veces si el Valencia ya estaba clasificado para la Liga de Campeones. Ha vivido dos temporadas duras, alejado de la máxima competición pero convencido de que forma parte del mejor equipo del mundo. Y ayer me volvió a interrogar sobre si Lim -él no dice el Valencia en estos casos- iba a vender a Rodrigo. El chaval quiere disfrutar, vivir entre semana la pasión de la Champions con su equipo en la parrilla de televisión y alejado de Mesis y Cristianos. Y sólo pide, con buen criterio, que haya un equipo a la altura de su devoción.