EL EQUIPAZO TARONJA

El propietario del Valencia Basket, Juan Roig, señaló minutos después de eliminar al Baskonia que para la temporada que viene, con presencia en Euroliga, va a armar «un equipazo». Desde mi punto de vista de aficionado no entendido en la materia más allá de pasos y dobles, creo que el club ya cuenta con un equipazo. La mejoría sólo se puede traducir en superlativo. La clave del éxito está en el coro, con Dubljevic en el papel de Pierre Morhange, y Pedro Martínez a la batuta como Clément Mathieu. El grupo ha enfilado el camino del éxito con las individualidades como parte fundamental del todo. La singularidad de los jugadores ha ensamblado para hacer una máquina perfecta que, más allá de la derrota o la victoria, se presenta en la cancha siempre con posibilidades de ganar un partido. El abrazo del montenegrino a cada jugador sin distinciones tras ganar el cuarto partido ante el Baskonia refleja la hermandad de un equipo cuyos jugadores no nacieron para ser estrellas pero que juntos conforman una galaxia. San Emeterio, al que el baloncesto le ha dado golpes tan duros como quedarse en tierra de unas Olimpiadas, ha florecido para resarcirse en el próximo Europeo. Chapó. Sato ha hecho del compromiso y de su profesionalidad una garantía de permanencia. Vives, y no es la primera vez, ha puesto por delante de sus dolores al grupo. Diot ha agotado sus baterías como sacrificio con premio. Oriola ha tirado del carro en momentos clave y Sastre ha crecido esta temporada. Thomas se destapó para culminar el objetivo y Sikma siempre es un notable en todo. Kravtsov nunca se ha dejado llevar por la decepción y Tobey espera sus minutos en el banquillo tras salir de una lesión. El chaval Ferrando participa de una piña en la que Rafa Martínez es una institución. En la camiseta y en la mente de todos, Van Rossom, el ausente presente. Nada podría darse sin la aportación del belga. Por eso el coro es un equipazo, porque en esa palabra está la esencia del éxito, de las tres finales de esta temporada, de las gestas de la campaña pasada. El año pasado, varios jugadores dejaron la Fonteta para iniciar nuevos caminos. Hamilton, Shurna, Stefansson, Lucic y Trias dejaron a finales de la temporada pasada y todos sin excepción lo hicieron con el agradecimiento como despedida. Sensación de familia, de pertenencia, como la que pregona Dubljevic, un montenegrino que ya ha echado raíces en una ciudad que siente como propia. Valencia Basket es de Euroliga porque es el lugar que merece. Hoy empieza una final de la Liga ACB en la que la batalla está servida. La victoria o la derrota nunca dejará lugar a la duda. Siempre se competirá al máximo. Y a partir de ahí, una nueva temporada donde se ha demostrado que la mejor batuta es la de Martínez para afinar el coro.