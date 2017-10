Me gusta albergar una esperanza que linda con la fantasía ficción, y es que la ciencia algún día descubra una vacuna que nos impida sucumbir ante los subidones de fiebre de sentimentalismo ramplón. El sentimentalismo no es sino la catástrofe que nubla el sentido común y nos aleja de la reflexión. El seudoreferéndum reflejó la apoteosis de la corriente sentimentaloide así como la inutilidad del gobierno español incapaz de erradicar las urnas y las papeletas. El personal independentista cantaba, bailaba, se abrazaba mucho, aplaudía y también, máxima expresión de la sobrecarga emocional y sentimental, lloraba congestionado. La masa se retroalimentaba porque nuestra condición tribal permanece anclada y bastan unos destellos para lograr el frenesí colectivo. Primero lloró Junqeras, y luego Piqué, otro hombretón curtido en trifulcas de patadas contra la espinilla. Tampoco debería de resultarnos tan extraña está exposición de sentimientos a flor de piel impregnando los ardores de tantas personas. Desde hace décadas se han encargado de orillar y laminar a todos aquellos que no exhibían mansedumbre y osaban jugar a la contra. Recordemos que Pujol se fundió a Josep Pla de la revista Destino. Recordemos que Pujol le exigió a Aznar la cabeza de Alejo Vidal Cuadras y que este se la concedió. Recordemos que Boadella tuvo que largarse de Cataluña para salvar el pellejo. Recordemos que incluso a Serrat, ¡a Serrat!, le califican de fascista. Han sido perseverantes, metódicos, pacientes e incansables hasta conseguir el tsunami que excluye como mínimo a la mitad de la ciudadanía y no van a detenerse en el empeño. Se han perdido demasiadas batallas como para recuperar ahora el terreno abandonado. El sentimentalismo ha abducido numerosas mentes y todavía no han inventado la vacuna que nos proteja de la epidemia.