El enemigo

Desear que 'la manada' pille a Inés Arrimadas; querer cortarle la papada al ministro del Interior con un cúter o colgar muñecos de un puente simulando ahorcamientos al estilo mexicano son algunas de las propuestas a las que asistimos estos días por parte de algunos independentistas. Su forma de desahogarse por la frustración de no lograr su objetivo es ésa: convertir al oponente político en enemigo y desearle males y tormentos.

Uno de los problemas políticos es querer ganar planteando pulsos. El pulso es una de las maneras que tenemos de unir las manos. Y no es la mejor. Podemos unirlas como los padres con los hijos, con fuerza pero confianza. Así no se pierden los niños. La fuerza no daña sino que ofrece seguridad. También podemos juntarlas como pareja que siente el vínculo entre los dos sin obligaciones ni imposición. Ambas manos quieren estar ahí y sentir el calor de la otra. El pulso, en cambio, es totalmente distinto. En ese caso no hay ligereza ni confianza. Solo fuerza. Una debe ganar a la otra y solo lo hace venciéndola hasta el final. Hasta tumbarla.

La buena política se hace con dos manos juntas que tiran de la misma cuerda. Tal vez no se tocan ni se preocupan de la otra pero no importa. Su objetivo es común y busca un bien mayor para todos. La mala política, en cambio, se dedica a derrotar al otro, por eso me resulta tan molestos los mensajes electorales del tipo «acabemos con el PP», «hundamos a Podemos», «derrotemos a la derecha» o «apartemos a la izquierda». Que un partido quiera ganar es lógico y toda su actividad -cuando digo toda es toda- está dirigida a ese fin. Es normal que quiera verse por encima de cualesquiera otras opciones políticas pero una cosa es contemplar a los demás como oponentes y otra, como enemigos. Es la perspectiva del buen atleta en la línea de salida. Sabe que debe llegar antes que los demás y hará lo posible por correr más y mejor que ellos, pero no quiere verlos lesionados, hundidos o rotos a mitad de la carrera. Quiere ser el mejor, no el único. Así, el buen político debe evitar ver a los demás como enemigos. Al enemigo se le derrota. 'Enemigo' es la antítesis del amigo y en política no es extraño que oponentes ideológicos puedan ser amigos. Es más, diría que es deseable. La competición no implica enemistad. No hay más que ver a Rafa Nadal con Federer. ¿Enemigos? En absoluto. ¿Oponentes? Siempre. Las actuaciones que bromean con la violencia contra quien piensa de forma distinta no son meras gracias sin gracia. Son evidencias de un mal profundo cuyo cultivo soterrado es peligrosísimo. Los vecinos no se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Que se lo digan a Fernando Aramburu, autor de 'Patria'. El odio es una gota constante que sabe dónde dar y que no se detiene durante años hasta hacer agujero. Y, al final, nos sorprendemos porque el vecino es capaz de pegarnos un tiro. No mata al vecino sino al enemigo.