Las encuestas y el hambre

Pocas cosas existen que al mismo tiempo sean tan reveladoras del futuro, tan eficaces, pero también tan poco agradables intelectualmente como la reflexión sobre los sistemas políticos que utilizan las encuestas como única brújula para la toma de decisiones. Cuentan que cuando le preguntaron a Luigi Pirandello sobre el Duce y la Marcha sobre Roma contestó lo siguiente: «Todo lo que sé es que la gente que llega al poder tiene que comer y esta gente siendo tan joven, probablemente comerá más». La frase no es frívola. Detrás de lo de comer no está solo el hambre. El hambre es la metáfora de las leyes posteriores, de la contratación irregular, de la discrecionalidad o del sectarismo. Después de las banderas, los himnos y las frases de agitación vino el asesinato del líder socialista Giacomo Matteoti, la violencia y el irracional deseo de exterminar al adversario, la tentación de la unanimidad. Nadie está a salvo de la estupidez, que Pirandello no solo coqueteó con el Partido Fascista, sino que en 1924, precisamente después de junio de 1924, sabiendo ya lo sucedido con Matteoti pidió su entrada en el partido directamente a Mussolini. Ese pecado inicial, pese a su alejamiento posterior, no le impidió ser Premio Nobel en 1934. La frase, en realidad, sirve no solo para retratar lo que después devino en la dictadura trágica, cómica, y las dos cosas a un tiempo del fascismo en Italia. Viene como un guante a ajustarse a una prudente visión de los procesos de renovación de la política y de las transformaciones de los escenarios políticos, y los afectos mayoritarios de los ciudadanos sobre los partidos. Esto no significa que uno se pronuncie desde la alergia a unos concretos y determinados cambios. Cada cual elige a sus hambrientos. Que todos tengamos las filias y fobias que nos retratan, y que nos permiten situarnos más cómodamente a favor de unos u otros no significa que la prevención sobre los cambios en la política no la podamos aplicar a todos ellos, sin excepción, con viento de poniente o levante, y también de tramontana, o a izquierda o derecha de la disposición geométrica del hemiciclo político. Es solo prevención y melancolía de que al final todo acaba siendo lo de siempre, y el hambre retrata cualquier proceso de renovación. Se presentan nuevas formaciones exhibiendo nuevas letras y colores, enseñando nuevos manifiestos, agitando nuevas banderas o componiendo eslóganes con un nuevo tipo y tamaño de letra, subrayando la regeneración, la diferencia, el nosotros por fin no somos iguales, el orgullo de la apuesta por gente preparada, más próxima y cultivada, esencialmente honesta, y a uno se le amontona en el flashback de la hemeroteca el momento en que los ahora viejos que no tenían que comer, y se enfrentaban a sus propios viejos con la misma retórica, y de ahí la melancolía de que ahora mismo, ayer y mañana, no exista otra manera de concebir la política que la elección entre ayunos y ya saciados.