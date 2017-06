Da igual que ya hayan pasado dos años de este mandato. Como si fueran veinte, el caso es que Compromís no acaba de entender ni las Fallas ni a los falleros. La ya famosa encuesta donde se pregunta con qué partido político se sienten más identificados, si son católicos o si verían bien una corte de honor mixta formada por hombres y mujeres, lleva camino de convertirse en el motivo de la segunda reprobación que sufra el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, empeñado en desmentir las informaciones de este periódico pese a los numerosos testimonios que afirman lo contrario, es decir, que sí hubo interpelaciones sobre Ribó y la gestión de las concejalías.

Sólo con las 15 preguntas publicadas que sí admite el Ayuntamiento es suficiente para paralizar la encuesta, aunque sería reconocer su error y eso sólo puede forzarlo la asamblea de presidentes, a la que por cierto se cuestiona abiertamente. ¿Está satisfecho con la información que le ofrece su presidente sobre la asamblea?, dice una de las preguntas.

Vale, ya lo entiendo, se trata de deslegitimar, socavar y hundir el órgano de gobierno de los falleros. De eso trata el plan estratégico destapado con la dichosa encuesta, por cierto sin que se conozca si ha pasado por un concurso público abierto y libre concurrencia a la hora de elegir a la empresa.

La pretensión de conocer lo que opinan los falleros de base significa exactamente la decisión de ignorar la de sus dirigentes legítimamente elegidos. Menos mal que ya nos conocemos y estos dos años hemos visto cómo el gobierno tripartito se escuda en las iniciativas más polémicas diciendo aquello de que es un «mandato de los vecinos» en procesos de participación ciudadana donde acuden sólo unas decenas de personas.

Que los casales son plurales es algo tan obvio que da pudor escribirlo. Que los falleros son rabiosamente independientes, también. Sólo hay que recordar la que se montó con los versos de Lo Rat Penat en el Libro Fallero. Y que las fallas son el sector de Valencia que más reacciona ante un ataque externo, es una lección que deberían haber aprendido desde hace tiempo Fuset y el coro de asesores y escribidores que tiene.

Me da igual que las encuestas del CIS pregunten habitualmente por la ideología o la religión. No es el tema a tratar en el cuestionario para un fallero, sobre todo cuando después debe dar sus datos y los de su comisión. Si el Ayuntamiento quiere un plan estratégico, entonces que barra más las calles en fiestas y que gestione de verdad sus competencias evitando el top manta y que el centro de la ciudad se convierta en un enorme urinario indigno de una ciudad moderna. Si quieren una idea, que el próximo año alguien ponga contenedores cerca de las gastronetas (otro invento que ha colado el tripartito) para que calles como Sueca, en el barrio de Ruzafa, no parezcan un vertedero a última hora de la noche.

Pero es más divertido jugar a la sociología, especular con los paradigmas, preguntar si Quart, Mislata o Burjassot deben seguir estando en la Junta Central Fallera. Que esa cuestión salga en la encuesta tiene telita por el desprecio que supone para los falleros de esos municipios. ¿No se han enterado todavía que Valencia debe sumar y no restar?

Todos sabemos cómo interpretar una encuesta a nuestro favor, jugar con los porcentajes y los términos. En el primer barómetro de la gestión municipal la lectura que hizo el alcalde Ribó fue exultante, fantástica. Después, al realizar una lectura más detenida, uno se daba cuenta de que muchos encuestados respondieron que las cosas están ahora igual o peor que antes, en asuntos tan sensibles para el tripartito como el tráfico.

Gobernar es tomar decisiones con el respaldo de los votos. Sin más aditamentos. Si el gobierno municipal considera que no debe hacerse la Ofrenda a la Virgen (no entiendo otra razón cuando se pregunta a los falleros si son católicos), entonces que lo proponga abiertamente y asuma las consecuencias.

Quedan nueve meses para las próximas Fallas, aunque en los casales ya trabajan en firme. El próximo mes empiezan sin ir más lejos las preselecciones. En lugar de tantos planes, el gobierno tripartito que se preocupe de cómo hacer cómoda la estancia de los turistas, mantener el nivel de servicios de los vecinos y, cruzo los dedos, conseguir una falla municipal que resulte algo más entendible que la de este año. Con esas tres cosas, seguro que el próximo año las preguntas sobre la gestión de las concejalías recibiría una nota más alta, aunque no creo que se atrevan a repetirlas.