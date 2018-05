Encorbatado

Que lleva corbata». Voy a proponer la Asociación para la defensa de la corbata. Hay que ver lo poco que calienta la corbata. Es una simple tira, generalmente hecha de seda o de otro material, que se anuda alrededor del cuello. Según rumores, la moda vino de la mano del Rey Luis XIV (el Rey Sol), quien quedó encantado de un pañuelo de colores atado al cuello que llevaban los mercenarios croatas. Después quizá el objetivo menos glamoroso era tapar los botones de la camisa, porque en invierno, calentar, calienta poco. Y en verano, refrigerar, más bien nada. Sin embargo, estéticamente es inigualable. Un buen traje con una corbata es signo de elegancia y distinción. Al menos lo era.

Recuerdo en mi niñez que todos los adultos, a la hora de acudir a un evento singular o distintivo, vestían sus mejores corbatas. Los niños incluso nos ponían las corbatas con lazo de goma. Pero a mí me encantaba ver cómo los adultos hacían los nudos de sus corbatas. Incluso en el cine el protagonista, al que admirábamos, se deshacía el lazo para ir a dormir con una seguridad y con un dominio espectacular. Yo pensaba: ¡Eso serás tú, que sabes hacerte el nudo, porque yo lo tendría difícil mañana a primera hora!.

Ahora casi nadie lleva corbata. No acabo de saber cuál es la razón. Me imagino que será que ya no está de moda. Hubo un tiempo en que parecía ser cosa de gente de derechas, o gente retrógrada, conservadora, o de tiempos oscuros y antiguos. Incluso cuando se trataba de insultar a alguien, se le decía «rateros de traje y corbata», «terroristas de corbata», «quienes de traje y corbata, firman un papel y alargan la mano», «bandolerismo de corbata». ¿Qué ocurre? Si llevas corbata, eres casi un delincuente, y si llevas doble camisa, eres 'guay'. No puede ser tan simple todo. Antes un adolescente pasaba a la juventud cuando su padre le enseñaba a hacer el nudo. Si eso es así, yo seguiré aún inmaduro, pues a mí me los hace mi suegro.

Ahora los más progres ya no llevan corbata, pero se atreven con las pajaritas. Salvo honrosas excepciones como el diplomático Inocencio Arias, te encuentras con el señor más progresista, más transgresor y rompedor, que nunca usa corbata, pero cuando quiere lucir palmito o dar distinción a un acto, se pone la pajarita. Es un acto de contestación hacia la corbata, como si la pajarita fuera la hermana más avanzada y progresista de la corbata.

Pero si la corbata tiene poco uso y resulta un tanto inútil como prenda, imagínense la pajarita. Ésta sí que no tapa nada, ni siquiera los botones de la camisa. Claro que ahora, para las pajaritas, hay camisas que no llevan botones. Pero sigo sin entender la finalidad de la pajarita.

Soy un entusiasta de la corbata. He de confesar que mis corbatas son poco atractivas, son serias, de colores oscuros. No llego a las famosas corbatas de Carrascal, pero pocos entendidos discutirán la elegancia de D. José María. Tampoco me siento muy atraído por las amplias corbatas de los payasos, pero no dejo de reconocer el colorido y la vistosidad de las mismas. He de confesar que tampoco sé la longitud de la corbata: todas me quedan o cortas o largas. Es difícil ajustar la longitud para una persona no muy alta como yo.

Creo que los entusiastas de la corbata tenemos, de momento, la batalla perdida. El pasado mes de noviembre, en todo un teatro de más de 400 personas, hice un esfuerzo visual por intentar encontrar alguna corbata entre los asistentes. No atisbé ninguna, a excepción de la mía, claro está. O bien es que no está de moda, o bien se le atribuyen algún tipo de reminiscencias no deseables, porque parece sorprendente que ninguno optara por esta decisión. Había personas de distintas edades y tendencias (políticas, ideológicas, económicas) y nadie optó por la corbata. Parece ser un complemento de gente adulta, pero también es cierto que los jóvenes, cuando le dan mucha importancia a un acto, se ponen traje y corbata o incluso pajarita. Tampoco me pasa desapercibido que muchos adultos que siempre han usado corbata por su trabajo ahora ven como más elegante no usarla. Me gustaría conocer las razones de este cambio. Evidentemente uno puede vestir como quiera, faltaría más. Por eso no me hago ningún problema.

Podría pensarse que usar corbata aleja del interlocutor, hace a la persona más inaccesible, pero en mi caso no es así: con corbata o sin ella intento estar al servicio de los demás. Podría pensarse que es más cercano quien va descorbatado, pero no tiene nada que ver. Conozco a descorbatados que son totalmente inaccesibles, incluso hasta maleducados. Tiene poco que ver la mala educación, la pillería o la empatía con ponerse o no la corbata. José Luis Garci, según noticia reciente, le acaba de decir al 'hacker' y chief digital officer de Telefónica: «El nuevo tiempo eres tú, que pareces un 'homeless' y eres el jefe». Hay personajes que mandan mucho, que tienen gran influencia en la sociedad, que acumulan muchísimas riquezas y parecen un 'homeless'. Estoy seguro que no serán muy accesibles, quizá tendrán escoltas y viajarán con coche oficial y chófer. Esa está siendo una tendencia en la actualidad. La nueva moda parece ser ir desaliñado, como si uno se siente tan seguro de sí mismo que no necesita cuidar su forma de vestir. Pero todos sabemos que no es así, que el aparentemente más informal ha cuidado hasta el último extremo su vestidura. De informalidad, nada de nada, ya que hasta el último detalle de la camisa, del pantalón roto con agujeros o de la gorra colocada al revés, está estudiado. Es la rigidez de la informalidad: «Viste como quieras, pero viste...».