Encarecer la gestión por comarcas

Los señores Vicent Soler (PSPV) y F. Gª Latorre (Compromís) están convencidos de que si la comarca se convierte en el segundo escalón administrativo de la Comunidad Valenciana en detrimento (o no) de las diputaciones los valencianos pasaremos a ser unos vertebrados mucho más limpios, nobles, cultos, ricos, libres, despiertos y felices, como diría el poeta. Pero no es verdad. Para empezar, porque la escalera burocrática no encoje ni a la de tres. Antes al contrario, tiende a adquirir el tamaño de la de Jacob. Sirva Cataluña como ejemplo. Y después, porque todos estos antojos lo único que hacen es encarecer la gestión pública.

Aragón no es la región con más cargos políticos por habitantes de España por casualidad. A sus 731 ayuntamientos menguantes en cantidad y población, tres diputaciones provinciales y una Diputación General, quiso el Partido Aragonés Regionalista, socio obligado de los dos grandes partidos que se han alternado en el poder durante décadas, PP y PSOE, que se añadieran los organismos que hicieran falta para gestionar comarcalmente la región. Y de un año para otro el número de jerarcas aumentó en 800, hasta totalizar 5.300. Demasiados dirigentes para una comunidad autónoma de 1,3 millones de habitantes. Y así lo admitían todas las fuerzas políticas hasta que un acuerdo multicolor entre el Gobierno aragonés (PSOE-CHA) , el consistorio podemista de Zaragoza y veinte municipios de alrededor hizo posible el nacimiento de una nueva comarca, y la elevación a 33 del número de gobiernos y miniparlamentos comarcales. Con el agravante añadido de que no todos ellos son ejemplares. Dato que también deberían haber puesto sobre la mesa García Latorre y los suyos cuando en junio presentaron la proposición de ley sobre delimitación comarcal valenciana como si del remedio a todos nuestros achaques se tratara. Los consejos comarcales no sólo incurren en los mismos solapamientos competenciales que se producen aquí a tres bandas, entre ayuntamientos, diputaciones y Consell, sino que sufren sus mismas lacras. El informe de la Cámara de Cuentas aragonesa sobre la gestión de uno de estos consejos comarcales, el de Andorra-Sierra de Arcos, detectó en 2015 los mismos enredos que en 2011: graves irregularidades en la concesión de subvenciones, en las retribuciones de la corporación, en las asignaciones a los grupos políticos, en materia de personal, en el control interno y en las contrataciones. Es decir, en el conjunto de la actividad institucional, pues, para que nos situemos, dicho consejo comarcal tuvo ese año un presupuesto de 3,1 millones. De los cuales, un 43% (1,2 millones) lo destinó a pagar las nóminas; un 27% (748.000 euros) a cubrir el gasto corriente y sólo un 17% (478.000 miserables euros) a inversiones. Y es lo que yo les digo a nuestros inasequibles comarcalistas: para invertir un euro no hay por qué gastarte 6,5.