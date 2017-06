Cuando ahora contemplas a miles de catalanes -sean 30.000 o 40.000, que a los efectos da lo mismo- aclamando a Pep Guardiola en la lectura de un manifiesto que denuncia «los abusos» de un «Estado autoritario», en referencia, claro está, a España, no tienes más remedio que preguntarte cuándo empezó todo. Y la respuesta no es la más simple, la que carga toda la culpa en el recurso del PP contra la reforma del Estatut y en la posterior sentencia del Tribunal Constitucional, como si antes no hubiera pasado nada, como si la historia hubiera empezado aquel día. Y no es así. En Cataluña se viene sembrando nacionalismo y catalanismo antiespañolista (¿hace falta explicar que es posible un catalanismo que exalte lo propio sin ofender lo común?) desde hace casi cuarenta años, desde que la Convergència de Jordi Pujol accedió al poder y con la competencia de educación transferida irresponsablemente por el Estado comenzó un lento pero imparable proceso de adoctrinamiento de los entonces niños y hoy jóvenes y adultos proindependentistas. España casi ha desaparecido de una comunidad autónoma que controla hasta las cárceles y que a pesar de la reiterada protesta del Gobierno central sigue manteniendo una extensa red de embajadas, disfrazadas como oficinas de asesoramiento comercial pero que en realidad se dedican a tratar de vender en el exterior -con escasa fortuna- el proyecto soberanista. Control de la enseñanza, una radiotelevisión pública al servicio de la causa y un pensamiento único que sabe manejar los tiempos y la temperatura de la calle. El desafío no viene de anteayer, no se explica por una sentencia más o menos afortunada del Constitucional, no tiene un único responsable, sino que hunde sus raíces en los inicios de la España autonómica, en el suicidio del Estado al ceder la competencia sobre educación, en la negligente actitud de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP que con tal de contar con los votos de CiU dejaban hacer a un nacionalismo que finalmente ha acabado por darles la puñalada por la espalda.

Cataluña empezó así hace casi cuarenta años. Cuando ahora asistimos a la implantación de programas para imponer el valenciano y discriminar el castellano en los colegios de la Comunitat Valenciana, cuando vemos la complicidad del conseller de Educación con instituciones y organismos que fomentan el catalán y cuando leemos que una directiva de la nueva televisión valenciana se emociona con una crónica sobre la convocatoria del referéndum publicada por un medio digital proindependentista, es imposible no sentir un escalofrío al estar repitiendo el esquema que a base de una innegable constancia ha derivado en un desafío en toda regla al Estado de derecho.