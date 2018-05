Empar À Punt

La directora de la televisió valenciana, complint les órdens dels qui manen, ha cobert una etapa més en el seu pancatalanisme. En el dia de la Mare de Deu dels Desamparats, en conte de retransmetre tots els actes que se celebraven, lo que va fer À Punt va ser retransmetre el cónclau de la CUP i un acte de l'Escola Valenciana. Els catalans de la CUP, que en la seua majoria són fills d'emigrants i radicals separatistes, no dubten en pactar en la vella Convergència (la del 3% de Jordi Pujol) en l'única finalitat de destruir Espanya. I qué dir d'eixa Escola que se nomena Valenciana pero que reflexa un pancatalanisme que té com objectiu controlar la consciència dels nostres chiquets i mentir sobre les nostres arrels, per a fer d'ells instruments d'un catalanisme imperialiste encabotat en fer desaparéixer les nostres senyes d'identitat per a convertir-nos en una província de les terres del nort.

Les antigues tradicions valencianes com la Missa d'Infants, el Trasllat de la Mare de Deu o la solemne Processó davant la que vibren mils de valencians, no són res per a 'Empar' la de À Punt. En canvi, per a molta gent que pels seus impediments físics no pot acodir a tots estos actes, el poder vore-la encara que siga per la televisió és molt reconfortant.

Els que defenem la nostra llengua, història, cultura i tradicions som els que hem de soportar i pagar eixos mijos de comunicació que desgraciadament, naixen per a servir als que han fet de l'odi a Valéncia i a Espanya la seua raó de ser.

Gent d'unes atres terres, que patixen en les seues carns la possible fractura d'Espanya, gent que nos recolza en esta lluita que no pot tindre més finalitat que el triumfo de la valencianitat.

Ampar, qui sembra vents arreplega tempestats. I tu has començat sembrant tempestats, odis i rencor.