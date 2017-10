Elogio de Europa

Leo estos días a Arthur Koestler, el gran pensador y novelista húngaro, fallecido en 1983, y que en 1968 recibió el premio Sonning «por su destacada contribución a la cultura europea". De entre toda su enorme producción, me interesa mucho su lucidez a la hora de considerar los orígenes de la maldad, que para él se relacionaba con la propia naturaleza humana: «Parece que existe un error fatal de diseño en nuestro equipamiento nativo y, más específicamente, en los circuitos de nuestro sistema nervioso». Simplificando, sostiene que una de las expresiones más graves de ese error original se relaciona con el pensamiento delirante, que consiste en que una vez hemos desarrollado una ideología, toda nuestra vida (afectos, pensamientos y decisiones) está sujeta férreamente a defenderla, aunque sea a costa de destruir a los otros e incluso a nosotros mismos.

Los seres humanos, entonces, formamos tribus de fanáticos, y nos resulta imposible apreciar la discrepancia como un acto de libertad intelectual que hay que respetar, más bien al contrario, las ideas de las ideologías contrarias son la expresión de una amenaza a nuestra propia supervivencia. En apoyo a esta tesis solo tenemos que comprobar el funcionamiento del mundo y sus principales desgarros. Las dos Américas y el triunfo de Trump que se derivó de esa pugna no pueden tener ideas más contrarias. Los ingleses que votaron el Brexit (y no se arrepintieron) y los que se opusieron a él veían el mundo de formas muy diferentes. Ahora mismo, España y Cataluña emplean las mismas palabras, pero su significado no guarda relación alguna.

Nuestra estima se fundamenta en considerarnos valiosos de acuerdo con los valores de la ideología o visión del mundo que albergamos. Cuando esas ideas se ponen en entredicho, nos sentimos personalmente atacados. Es la tragedia del ser humano, un fallo de diseño, porque la evolución no hizo un trabajo perfecto, sino solo el más adaptado de acuerdo a las circunstancias del medio en que aquél se desarrolló. En una fugaz visión de la historia, vemos que el común denominador es el conflicto y la guerra. La existencia del Arte y la Bondad no niegan ese otro principio de destrucción que tenemos en los genes.

Esa es la razón por la que Europa, a pesar de sus errores e injusticias, es todavía la mejor esperanza de la civilización. En sus fronteras se hace un esfuerzo como nunca antes se ha hecho: someter los demonios de la gente al imperio de la ley y a unos valores mínimos. Canalizar el odio primigenio entre las tribus por el discurso de la Razón. Pensemos alguna vez en nuestros demonios, y cómo nuestra historia es una crónica desolada de la imposibilidad de ponernos de acuerdo, y del recurso a la violencia como forma de morir o matar. Europa, en su fragilidad, todavía sostiene la esperanza de que quizás sea posible un nuevo ser humano.