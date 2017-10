Elecciones en siete semanas y media

Después de soportar durante meses, y en algunos casos durante años, las amenazas, desplantes, ilegalidades, violencias callejeras incívicas, violencias personales larvadas o manifiestas, los adoctrinamientos de los niños y de los no tan niños, las mentiras sistemáticas, y un largo etcétera de absurdos abusos contra la propia ciudadanía catalana y española, el Gobierno de la Nación se ha decidido a hacer algo. Con la inestimable cooperación de PSOE y Cs ha alumbrado una aplicación mínima del denostado artículo 155, fiando la aplicación de medidas punitivas -cómo no, y si ha lugar- a los jueces en los tiempos venideros.

Cincuenta y cinco días, un poco más de siete semanas y media, es lo que tienen las fuerzas del Gobierno para «volver a la legalidad» las desordenadas aguas de la ley en Cataluña. No parecen muchos y sería admirable que lograran siquiera iniciar el proceso de enderezamiento de esa legalidad tan grave y profundamente alterada, y lo que es aún peor que se pueda ni iniciar la desmovilización de las masas independentistas lanzadas como 'masa de ataque' por los sediciosos. Y todo ello sin desmontar ni un ápice de la maquinaria propagandística mediática y que para cuando las medidas económicas y legales puedan empezar a mostrar sus limitados frutos ya habrán pasado con creces las siete semanas y media.

Esto de los gobiernos legalizadores de 55 días me recuerda algo que leí allá por los años setenta sobre los llamados 'médicos de los cien días', puesto en marcha por Mao para aliviar la escasez de médicos en China. Se trataba de formar sanitarios que en cien días aprendieran a tratar cien enfermedades, las más comunes de la población y las más fáciles de tratar sin grandes conocimientos, y cuya implantación fue un éxito en la población china de la época ('Cuando China despierte', Alan Peyrefitte). Claro que su éxito fue empezar por lo pequeño y lo fácil, que podía ser asimilado en cien días por personas bien elegidas. En el caso del gobierno y la reconducción catalana a la legalidad los encargados de conducir el milagro -indudablemente bien elegidos- tienen sólo 55 días y no sabemos cuántos, esperemos que alguno más, de preparación y práctica para las graves enfermedades sociales que afectan a la Comunidad. La efectividad ya la veremos, en breve, pero no cabe confiar en que la fiebre independentista remita sólo con la presencia de los sanitarios sin aplicar ningún remedio que enfríe los ánimos.

Las medidas parecen ser más paliativas que curativas y el bálsamo de Fierabrás con el que se pretende calmar los ardores independentistas es básicamente el proceso electoral anunciado para el 21-D. Ya es mucho confiar en una medida que es por naturaleza impredecible y que además descansa en la firmeza de unos pilares constitucionalistas que se sabe que son poco sólidos, frente a un monolitismo independentista que se supone se resquebrajará en fragmentos irreconciliables en estas siete semanas. Me parece que es mucho confiar, pero ahora al ciudadano de a pie ya no le queda más que observar los acontecimientos, aunque piense en muchos casos, y con un punto de razón, que para ese breve viaje del 155 no hacía falta haber esperado a que estallara la declaración de independencia, que se podía haber llevado a cabo desde antes de los días 6 y 7 de septiembre, sin esperar a que los sediciosos llegaran al final y agravaran la situación legal y, lo que es peor, el enardecimiento de las masas.

Aunque las encuestas valen lo que valen, como foto parcial de un momento puntual de la opinión de un colectivo, si pueden mostrar abanicos de posibilidades. Las primeras encuestas realizadas antes de la recién estrenada la convocatoria de elecciones señalaban algunas variaciones significativas en el electorado catalán. Predecían un significativo ascenso de ERC, una severa disminución de PdeCat, y una ligera disminución de la CUP, que en conjunto no alcanzarían los 72 escaños de la mayoría absoluta, pero con un ligero aumento de los 'comunes' -las confluencias de partidarios de Colau, Podemos e ICV- que podrían actuar como partido bisagra presuntamente con los independentistas para articular una mayoría de gobierno. Este sería un escenario poco favorable a la vuelta a la legalidad pregonado por el Gobierno y realmente desastroso y tal vez más desestabilizador, si cabe, por la declarada voluntad de Podemos y sus confluencias de tratar de volar la Constitución del 78. Cabe esperar que las cosas varíen, una vez enfriados los ánimos de la aplicación inicial del 155 e iniciada la necesaria desensibilización independentista por influencia de una información amplia y responsable, pero el temblor que puede invadir los corazones de los constitucionalistas es inevitable ante la posibilidad de que los sentimientos de parte de la ciudadanía prevalezcan sobre la razón a la hora de emitir el voto.

Estamos ante un riesgo potencial -pero no irreal- de que tras las elecciones las cosas no cambien o lo hagan a peor. Para alejar este riesgo sería necesario que el bloque constitucionalista alcanzara la mayoría y se pudiera constituir un gobierno sin recurrir a ninguna fuerza independentista ni a las convergencias de Podemos. Esto no es imposible pero a día de hoy podríamos decir que es muy improbable, igual que una vez pasadas las elecciones el bloque constitucionalista siga lo suficientemente cohesionado como para formar gobierno aun en el caso de tener mayoría, porque no veo al PSC coaligado con el PP, a menos que fuera con apoyos tácitos, no expresos.

Los que en algún momento pensamos que la intervención del Gobierno, del Estado en definitiva, era un factor dirimente aunque lleno de peligros en su actuación a través del Art. 155, ahora podemos dejar de lado esa importancia decisiva al haberla dejado al albur de unas elecciones realizadas en plena efervescencia independentista y sin tiempo para hacer llegar a la ciudadanía los efectos beneficiosos de una vuelta a la legalidad. Ahora tenemos sobre la cabeza la espada de Damocles que suponen unas elecciones que pueden devolver el gobierno a los ilegales. ¡Qué Dios reparta suerte!