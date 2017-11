Elecciones autonómicas, solamente

El mayor acierto en la aplicación del artículo 155 al conflicto catalán fue la inmediata convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, jueves. Se pretendía, con toda evidencia, que fueran los ciudadanos los que salieran a zanjar con su voto una situación descabellada de bloqueo provocada por la intentona de conseguir una ruptura constitucional y territorial a las bravas.

No debe perderse de vista sin embargo que estas elecciones, que devolverán la entidad y la encarnadura a las instituciones autonómicas catalanas, son eso: autonómicas. Esta advertencia obvia pero al parecer necesaria viene a cuento de que ante el 21-D han entrado en liza dos bloques ideológicos, el de los soberanistas y el de los constitucionalistas. Y lo lógico sería que, a la vista de lo ocurrido, saliésemos de esta lógica de confrontación para entrar en la de la cooperación y la reconstrucción.

En este sentido, el soberanismo ha optado por medir sus fuerzas por separado. Junqueras sabe que si no sucede algo inesperado él mismo o Marta Rovira puede convertirse de esta manera en presidenta de la Generalitat, con el apoyo del grupo articulado en torno a Puigdemont y de la CUP y con la complicidad de los Comunes, ahora confundidos con Podemos. Ello ha llevado al líder de Esquerra a descartar una reedición de Junts pel Sí.

En el lado constitucionalista, comienza la presión en favor de la generación de un bloque unitario. La iniciativa ha partido del Partido Popular, cuyo líder, García Albiol, sugiere una especie de santa alianza entre el PP, Ciudadanos y el PSC que gobierne Cataluña si obtiene mayoría suficiente. Ya hemos comprobado que los nacionalistas catalanes no son de fiar, pero si nos ceñimos a esta lógica frentista, la cuestión catalana no tendrá solución. En definitiva, de lo que se trata es de terminar con la política de bloques. Sencillamente, porque no es sostenible un sistema democrático en el que no se consigan unos mínimos consensos que eviten un vuelco brutal cada vez que se produce una alternancia.

No es momento de hacer propuestas de pactos y coaliciones ni de adelantarse por tanto a los resultados del 21-D, pero sí lo es de desear que las futuras afinidades no se obtengan de la dicotomía entre nacionalistas y no nacionalistas. Y si, como se intuye, no surge un gobierno claro de la matemática electoral que se obtenga, ni siquiera habría que descartar de entrada la fórmula de un gobierno de concentración, o de amplio espectro transversal, para reconstruir los cauces de convivencia en la sociedad civil muy cuarteada por el sectarismo y la radicalidad. Sea como sea, no tendría sentido volver a incurrir en los mismos errores. NI en los que cometió en su día el tripartito, ni en los del gobierno monocolor que nos ha llevado al despeñadero.