Lo siento, soy incapaz de entender la delgada línea roja que separa el abuso de la agresión y tampoco comprendo los extraños vericuetos, las alambicadas grietas que pespuntean nuestro código penal. Sólo observo lo evidente; esto es, unos zamarros despreciables, espaldas matonas cargadas algunas de ellas con antecedentes, que encerraron en un portal a una chica de 18 años para someterla desde la más absoluta prepotencia, agresividad, violencia. «¿El mal existe?», le pregunté en una ocasión a un comisario veterano, curtido en mil batallas. «Por supuesto que existe», respondió rotundo, abriendo mucho los ojos por el asombro como si quisiese apuntar «menuda tontería preguntas...». Lo mismo le planteé a un psicólogo de renombre y aguda inteligencia. «Sí, sí que existe, no lo dudes», contestó. Y el mal es eso, atrapar a una chica de 18 años, grabar las sevicias con el telefonillo y jactarse del terrible suceso antes, durante y después. Pocos años les han caído a estos abyectos tiparracos, desde luego, y aunque mis conocimientos legales sean escasos, sí me atrevo a pedir el endurecimiento de las penas que tanto se critica en tantas ocasiones desde determinados sectores que abrazan las pamplinadas del buenismo amparados bajo absurdos mantras del estilo «no hay que legislar en caliente y blablabla...». El mal y los malvados cohabitan a nuestra vera, conviene, pues, retocar nuestro código para que aumenten las penas y para que no se beneficien de los permisos antes de tiempo. En Dinamarca acaban de condenar a cadena perpetua al militar que asesinó y descuartizó a una periodista. En la modélica Dinamarca. Aquí se discute acerca de la oportunidad de la cadena perpetua revisable. Menos hipocresías, pues. El mal existe y nuestro código debe castigarlo sin fisuras ni posibles interpretaciones nebulosas.